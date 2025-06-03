Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız ülkemizin dışa açılan tek kapı olan havalimanında gözlemledikleri bir konuyu bize ilettikleri fotoğraflarla dile getirerek sitemlerini paylaştılar.

Yıllardır işgalci konumda bulunan ve kira ödemeyen taksicilerin, yeni Havalimanı’na geçilmesine rağmen işgali sürdürmeye devam ettiğini dile getirdiler.

Havalimanı’nda gelen yolcu bölümünden araçları ile yolcularını almaya gelen halkın taksicilerin iki yolu işgal etmesi nedeniyle havalimanında büyük bir trafik kaosu yaşanmasına sebep olduğunu ifade eden duyarlı vatandaşlarımız “Adamıza gelen turistler de ülkemize adım atar atmaz bu kaos ile yüzleşiyor” dediler.

Duyarlı vatandaşlarımız taksicileri, hem gelen yolcu bölümündeki iki yolu işgal edip halka ve turistlere trafik kaosunu yaşattığını, hem de sözleşme gereği işletmeciye kira ödemeyerek devlete olan yükümlülüklerini de yerine getirilmesine engel olup devlet maliyesini gelir kaybına uğrattıklarını da iddia ettiler.