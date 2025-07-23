Drift NEU Racing Team pilotu Enver Haskasap, Avrupa pistlerindeki mücadelesini sürdürüyor. Haskasap bu kez Letonya’nın başkent Riga’da piste çıkacak.

Drft Masters Avrupa Şampiyonası’nın 5. yarışı olacak olan Riga’da 25 – 26 Temmuz yarışacak Enver Haskasap ile ilgili Drft NEU Racing Team’den yapılan paylaşımda “Köşeler bir kez daha tüttürmeye hazırız. Riga’da görüşürüz.” ifadeler kullanıldı.

Drift Masters takvimindeki en heyecan verici pistlerden biri olan Riga’daki pist sürücüler için büyük bir heyecanın yanı sıra büyük risk de taşıyor.