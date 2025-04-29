Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “TEKNOFEST’e gitmeyin çağrısı bilimle, çağdaş değerlerle örtüşmüyor.” dedi.

Hasipoğlu, BRT canlı yayınında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı, yeni Meclis’le ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Artık kırmızı koltuklarda değil yeni binada turuncu koltuklarda oturacağız. Yeni, kendine özgü güzel bir bina oldu. Hem personel hem milletvekilleri için rahat çalışabilecekleri bir ortam oluştu. Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sayın Erdoğan bize vermiş olduğu sözü tuttu. Ana muhalefet daha önce protesto edip, kendisinin Meclis'imizi ziyaretini protesto etmişti. Şimdi 3 Mayıs’ta açılışı yapılacak olan Meclis ve Cumhurbaşkanlığı binasında orada olacaklar. Tüm halkımızı açılışa ve Teknofest'e davet ediyoruz.”

Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin son adımlarını da değerlendiren Hasipoğlu, “Türk devletlerinin, Rum Yönetimi’nde elçilik açması bizimle temas kurmayacakları anlamına gelmez. Göreceksiniz, ileriki aylarda Türk devletleri ile en üst seviyede görüşmeler yapmaya, toplantılarda yer almaya devam edeceğiz. KKTC’nin uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için mücadelemize devam edeceğiz.” diye konuştu.

Rum tarafının Türkiye’ye sözde önerisi için “hadsizlik” yorumu yapan Hasipoğlu, Rum tarafının muhatabının KKTC olduğunu yineledi. Hasipoğlu, “Bunlar, Türkiye ile ilişki kurma amaçlı beyhude çabalar. Bilecekler ki, özne KKTC’dir.” dedi.

“Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılması konusunda yetkili Komite değildir”

Hasipoğlu, UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili olarak, gizlilik kararının olduğunu, bu kararın 5 Mayıs tarihinde sona erdirilerek, raporun Genel Kurul’un bilgisine geleceğini, Komite olarak kendilerinin nihai olarak kaldırıp kaldırmama kararı verme konusunda yetkili olmadıklarını belirtti.

- “TEKNOFEST, KKTC için önemli bir tanıtım fırsatı”

TEKNOFEST’in KKTC için önemli bir tanıtım fırsatı olacağını vurgulayan Hasipoğlu, “Gençlerin çocukların ufuklarını geliştirebilecekleri, mesleki süreçlerine önemli katkı yapabilecek bilim fırsatı ayağımıza geliyor.” diyerek, şunları kaydetti:

“Tüm gençlerimizi, çocuklarımızı TEKNOFEST’e davet ediyorum. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın TEKNOFEST’e yönelik ‘gitmeyin’ çağrısı çağdaş değerlerle örtüşmüyor. Öğretmenlere gönderdikleri yazıda, bir taraftan çağdaş eğitimi savunurken, diğer taraftan çağdaşlığın en önemli organizasyonlarından biri olan TEKNOFEST’e ‘gitmeyin’ çağrısını çelişkili buluyorum. Bu tür açıklamaları doğru bulmuyorum.”

Anne-babaların çocukların mutlaka TEKNOFEST’e götürmesi gerektiğini belirten Hasipoğlu, şöyle devam etti:

“Bu fırsatı iyi değerlendirin, çocuklarınızı bu imkandan mahrum bırakmayın. Anavatan’ın bu zor ekonomik şartlarda bile büyük masraflar yaparak TEKNOFEST'i KKTC 'ye taşıması büyük bir özveridir, Kıbrıs Türk halkına, gençliğimize verdiği değeri ve KKTC 'ye verdiği önemi göstermektedir.”