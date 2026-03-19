Hamitköylü Hasan Hacet amansız hastalığa karşı verdiği mücadeleyi dün kaybederek vefat etti.

Hasan Hacet bugün Hamitköy Camisinde kılınan cenaze namazı sonrasında göz yaşları içinde Hamitköy Mezarlığına defnedildi.

Genç yaşta hayatını kaybeden Hasan Hacet'i son yolculuğuna uğurlamak için sevenleri Hamitköy Camisini doldurdu.

Hasan Hacet'in cenaze törenine CTP milletvekilleri Sami Özuslu, Devrim Barçın, UBP milletvekili Faiz Sucuoğlu ile milletvekili Hasan Tosunoğlu ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.