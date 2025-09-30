Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Akdoğan Halk Buluşmasında bölge halkıyla bir araya geldi.

Erhürman, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Beş yıl boyunca o makamda hiçbir şey yapılmamış olmasının, o makamın neleri yapmakla görevli olduğunu bize unutturacağını zannettiler.” dedi.

Erhürman, beş senenin boşa geçtiğini savunarak, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüyle ilgili tek bir müzakere yapılmadığını kaydetti, memlekette ise güvenlik sorunu olduğunu savundu.

Erhürman, şunları kaydetti:

"Başında Cumhurbaşkanının olduğu Cumhuriyet Güvenlik Kurulu bir kez bile toplanmadı. Ekonomi güneye kaydı, tek adım atılmadı. 2005’te kurulan TMK, 2010’da AİHM tarafından etkili iç hukuk yolu olarak kabul edildi; şimdi tartışılmaya başlandı. Mülkiyet davaları tekrar açılır oldu.”

Bir kısım insanın Türkiye’ye gidemediğini, bir kısım insanın güneye geçemediğini, bir kısım insanın hiçbir yere gidemediğini anımsatan Erhürman, “Beş senede memleketi açık hava hapishanesine çevirdiniz ve bütün halkı Sarayönü’ne tıkıştırdınız. Bizi dünyadan koparmaya çalışıyorsunuz, biz yokmuşuz gibi bir hal yaratıyorsunuz.” iddiasında bulundu.

Erhürman, inşa edilmeye çalışılan hapishanenin duvarlarının 19 Ekim’den sonra yıkılacağını ve bu halkın dünyayla buluşacağını da söyleyerek, “19 Ekim’den sonra gelecek Cumhurbaşkanı, bu halkın özgürlüklerinin bekçisi olacak. Cumhurbaşkanlığında 19 Ekim’den sonra ciddiyet olacak, ciddiyetle çalışılacak” diye konuştu.

Konuşmasında, Hristodulidis’in ise Kıbrıs Türk halkı yokmuş gibi davrandığını da belirten Erhürman, “Bu halk mutlu da olacak, umutlu da olacak, önüne de bakacak. Çocuklarının, torunlarının döneceği ülkeyi bu halk hep birlikte yaratacak. Hep birlikte yürüyecek, hep birlikte kazanacağız” diye konuştu.