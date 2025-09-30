Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), okullara başörtü ile girilmesine imkan tanıyan ve “Disiplin Tüzüğü” olarak bilinen Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü konusunda örgütlerle birlikte, mahkeme kararı ve süreçle ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Sendikanın Lefkoşa merkez binasında yer alan toplantıda Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, tehditlerin devam etmesi durumunda girişim yapmaktan çekinmeyeceklerini ifade etti.

Anayasa Mahkemesi’nin Disiplin Tüzüğü’nün tamamını oy çokluğuyla iptal ettiğini anımsatan Maviş, “Bu sadece hukukun kararı değil, örgütlü mücadelenin de kazanımıdır.” dedi.

Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlılıklarının tartışma götürmez bir gerçeklik olduğunu ifade eden Maviş; çocukların haklarını, bilimsel eğitimi ve laik yaşamı korumak için dün oldu gibi bugün de birlikte mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

EYLEM

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de, Disiplin Tüzüğü’ne karşı öğretmenlerin, örgütlerin ve toplumun hep birlikte sokakta mücadele verdiğini anımsattı.

Anayasa Mahkemesi’nin Disiplin Tüzüğü’nü usulen Anayasaya aykırı bulduğuna değinen Eylem, “Bu sonuç ;direnen, mücadele veren öğretmenlerimizin, mücadeleyi örgütleyen ve destek veren sendikalarımızın, örgütlerimizin, siyasi partilerimizin ve tüm halkımızın kazanımıdır.” şeklinde konuştu.

Mahkeme kararının itibarsızlaştırmaya çalışıldığını savunan ve eleştirilerde bulunan Eylem, “Anayasa Mahkemesi bu tüzüğü usulen Anayasaya aykırı bulmuştur. Usulen aykırı bulunan bu tüzüğün içeriğiyle ilgili herhangi bir kararı yoktur, olması zaten mümkün değildir.” dedi.

Laik eğitimin ve toplumsal yapının tehdit altında olduğunu ifade eden Eylem, AKP ideolojisi doğrultusunda siyasal İslam dayatmasına karşı toplumun iradesini ortaya koyduğunu söyledi.

Konuşmasında eleştirilerini sürdüren Eylem, “Çocuklarımızı, kız çocuklarımızı, ülkemizi, toplumumuzu, geleceğimizi karanlığa, bataklığa sürükleyenlerin karşısında hep birlikte, omuz omuza, dayanışmayla durmaya, onurlu geçit yok mücadelesini sürdürmeye devam edecek, asla vazgeçmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Eylem, hükümetin disiplin tüzüğünü Meclis’e yeniden getirmesi halinde örgütlü mücadelenin süreceğini vurguladı: