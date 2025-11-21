Hamitköy Masterler Derneği, Hamitköy Spor Kulübüne hizmeti geçmiş kişiler anısına düzenlediği geleneksel turnuvayı yine gerçekleştirecek.

Mustafa Şeytan’ın başkanlığını yaptığı Hamitköy Masterler Derneğinin organize ettiği anlamlı anı turnuvası ile Hamitköy Spor Kulübüne başkan, yönetici ve futbolcu olarak hizmet etmiş olan merhumlar, Esat Erdoğmuş (Hoca), Ahmet Beysoydan, Raif Mesda, Tegi Kalfa, İsmet Latifoğlu, Mustafa Hacımusa, Kemal Nalbant, Tuncer Dağaşaner, Alaaddin Coşkuner, Selçuk Yalızat, Asaf Cemal, Özgün Özzeki, Yusuf Çoban, Yusuf Çocuk, Gürsel Altınöre, Rasım Okşaner, Adnan Bostancı, Ahmet Hasan Sakallı, Rüstem Albayrak, Erol Buba ve Mustafa Sakallı (Hoca) anılacaklar.

Hamitköy Merhumlar Anı Turnuvasında, Hamitköy Masterleri, Efsane Masterleri, Mr Pipe Masterleri ve Güzelyurt Masterleri mücadele edecekler. Ortaköy İrsen Küçük Stadında 4 Aralık Salı akşamı oynanacak maçlarla başlayacak olan Hamitköy Merhumlar Anı Turnuvasında, final ve 3.lük maçları 11 Aralık’ta oynanacak.

Hamitköy Merhumlar Anı Turnuvasında ilk günün mağlupları ikinci gün 3.lük, galipleri ise final maçına çıkacaklar. Hamitköy Merhumlar Anı Turnuvasının ödül gecesi, Hamitköy’de bulunan Panço Restoran’ta düzenlenecek yemekte takdim edilecek.