2025-2026 UniLeague sezonu, Perşembe akşamı Güzelyurt Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda oynanan nefes kesen karşılaşmayla başladı. Yaklaşık 1000 seyircinin takip ettiği açılış maçında Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAÜ), güçlü rakibi Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi’ni 77-65’lik skorla mağlup ederek sezona galibiyetle merhaba dedi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi oldu. İlk iki periyodu üstün götüren ekip, etkili hücum organizasyonları ve savunmadaki sertliğiyle dikkat çekti. Ancak ikinci yarıyla birlikte oyunun dengesi değişti. Üçüncü periyottan itibaren kontrolü ele alan BAÜ, hücumda ritmini bulurken savunmada da rakibine kolay şans tanımadı.

Maçın son bölümüne kadar başa baş geçen mücadelede BAÜ, kritik anlarda bulduğu sayılarla farkı açmayı başardı ve sahadan 12 sayılık üstünlükle ayrıldı.

Centilmence geçen ve tribünlerde büyük coşkuya sahne olan karşılaşma, UniLeague izleyicilerine harika bir açılış sundu.