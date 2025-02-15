Hamas'ın sosyal paylaşım platformu Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, altıncı grup İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının, müzakerelere ve ateşkese bağlı olduğu ve bu koşullar dışında serbest kalmalarının mümkün olmadığı belirtildi.

Kudüs’ün, Mescid-i Aksa’nın ve İsrail esirlerinin teslim edilme sürecindeki kalabalık görüntülerinin, işgal ve işgalcilerinin destekçilerine karşı bir kırmızı çizgi olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"(Esir takası sırasında) Halkımız, milletimiz ve dünyanın her yerindeki özgür halklar, direnişin halk ve direniş ile bütünleştiğini temsil eden onurlu takas anlaşmasını gerçekleştirmesinde güç, gurur ve gurur dolu sahneler izliyor."

Açıklamada ayrıca esir takası sırasında kurulan platformda yer alan, "Bizler askeriz, ey Kudüs, o halde, antlaşmaya bağlı olduğumuza, savaş alanında kararlı olduğumuza, geri çekilmeden veya ihmal etmeden kurtuluş yolunda ilerlediğimize şahit ol." ifadelere yer verildi.

Son olarak da açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tüm dünyaya söylüyoruz: Kudüs'ten başka yere göç yok. Bu, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın ve onun yaklaşımını destekleyen sömürge ve işgal güçlerinin başlattığı tüm yerinden etme ve tasfiye çağrılarına cevabımızdır."

- Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.