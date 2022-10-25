Yeni nesil ilişki: 'Mikro aldatma' nedir?

‘Aldatmanın hiçbir türlüsü kabul edilemez’ diyenlerdenseniz ‘mikro aldatma’ terimiyle henüz tanışmamış olabilirsiniz. Sınırları çok da belli olmayan bu aldatma şekli, bir ilişkideyken başkalarına karşı ilgi duymanın kabul edilebilir olduğunu savunuyor

‘Aldatmanın hiçbir türlüsü kabul edilemez’ diyenlerdenseniz ‘mikro aldatma’ terimiyle henüz tanışmamış olabilirsiniz. Sınırları çok da belli olmayan bu aldatma şekli, bir ilişkideyken başkalarına karşı ilgi duymanın kabul edilebilir olduğunu savunuyor

HANGİ DAVRANIŞLAR ALDATMA SAYILIR?

Aldatmanın ve aldatılmanın her ilişki için kötü sonuçlar doğurduğu bilinen bir gerçek. Özellikle fiziksel olarak yapılan bir aldatma eylemi, çoğu kişi asla kabul edilemez bir davranış.

Son yıllarda ortaya çıkan ‘mikro aldatma’ terimi ise ilişkideyken yapılan küçük hamlelerin aldatma sayılmayacağını öne sürüyor. Mikro aldatma, ilişki içindeyken bir başkasıyla çok fark edilmeden, zararsız bir ama uygunsuz bir şekilde yakın ilişkiler anlamına geliyor. Elbette aldatmanın hangi boyutunun ‘zararsız’ olup olmadığı kişinin değerlerine ve ilişkilere bakış açısına göre değişebilir.

İşte ‘mikro aldatma’ sayılabiliecek davranışlar arasında şunlar yer alıyor:

İlgilendiğinizi kişinin sosyal medyasını sık sık kontrol etmek

Sizi göreceğini bildiğiniz bir zamanda çekici görünmeye çalışmak

Sosyal medyada göreceğini düşünerek paylaşım yapmak

İlişkiniz sorulduğunda çok ciddi değilmiş gibi davranmak

O kişiyle ilgili fanteziler kurmak

Eski sevgilinin hareketlerini takip etmek

KENDİNİZİ KANDIRIYOR OLABİLİRSİNİZ

Mikro aldatma, çoğu kişiye göre kendini kandırmak anlamına geliyor. Eğer bir başkasıyla açık açık olmasa bile ilgileniyorsanız bu sizin kendi ilişkinizde mutlu olmadığınız ve heyecan aradığınız anlamına geliyor. Ama konfor alanından çıkmak istemediğiniz için inkar etmeyi ve sergilediğiniz davranışları basitleştirmeyi tercih ediyorsunuz.

DUYGUSAL ALDATMA DA SAYILIR MI?

Kimileri ise fiziksel bir eylem olmadıktan sonra duygusal olarak başkalarına bağlanmanın ‘aldatma’ sayılmayacağı kanaatinde. Birine karşı masumca bir şeyler hissetmek ve gerçek olmayacağını bile bile fanteziler kurmak aldatma gibi görülmüyor. Ancak aldatmanın bir ilişkide kırmızı çizgi olduğunu düşünen kesim, birine karşı duyulan en küçük hissiyatın bile aldatma sayılabilieceğini düşünüyor.