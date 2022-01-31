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Yeni bir hayata yelken açtılar

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Yeni bir hayata yelken açtılar

Lefkoşa Golden Tulip Hotel Havuz başında cuma akşamı muhteşem bir düğün töreni gerçekleşti.

Sessiz ailesinin güzeller güzeli kızı Fezile Sessiz ile Sel ailesinin yakışıklı oğlu Lefkoşa Polis Genel Müdürlüğünde İdari Polis Müdürü Barış Sel dünya evine girdi yemekli düğüne katılanlar arasında Dışişleri Bakanı Tahsin Ertugruloğlu Lefkoşa Polis Müdür Yardımcısı Ali Adalıer,  emekli Lefkoşa eski Polis Müdürü Pervin Gürler ve Lefkoşa Polis Genel Müdürü eski 1.Yardımcısı Barbaros Savaşcıda yemeğe katılanlar arasındaydı.

 
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