Sizin Dünyanız: Kemal Saygılı

Bugünkü konuğum merhametli, adaletli ve pozitif genç bir adam... GAU The Amerıcan Future College’de Bilişim Tekonolojileri Ögretmeni Kemal Saygılı...

Merhametli.Veteriner veya Biyolog olabilirdim.Mesleğim ve Teknolojideki yeni gelişmeler.Haksızlığa ve aptal yerine konmaya.İnsanlara hak ettiklerinden fazla değer vermek.Köpeğim Zeyna.Öğretmenlik mesleğine başlamak.Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar.Dillirga.Hırsızlar Ordusu.Laptop.Kırmızı ceketim :).Australia’ya gidiş bileti.Erken karamsarlığa düşer ve stres olurum. Bunu değişmek isterim.Kendimi geliştirmeyi ve çalışmayı severim. Ayrıca Hislerim çok güçlü ve insanları kolay tanırım. Yalan söylendiğinde çok rahat anlarım. En küçük detayı ve hatayı yakalarım.Hayatımızdaki birçok insan.Sağlık ve mutluluk yeterli.Sabah Kahvaltısı : ).10000 yılındaki teknolojik olarak çok gelişmiş, temiz, savaşsız, kötülerden arındırılan bir dünya.Aşk, kalpten sevdiğim her şeydir.Cristiano Ronaldo.Amerika ve Australia.Medeniyetin olduğu, insanlara ve hayvanlara değer verilen bir ülkede yaşamak.Hayat gerçekten çok kısa. Zamanınızı iyi değerlendirmeliyiz. Kendinize ve sevdiklerinize bolca vakit ayırmamız gerekir. Hayata hep pozitif bakmayı öğrenin ve insanların sizi üzmelerine izin vermeyin. Kendimizi sürekli geliştirip çevremize örnek olmalıyız.