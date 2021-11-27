Sizin Dünyanız: Kemal Saygılı

KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Merhametli.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Veteriner veya Biyolog olabilirdim.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Mesleğim ve Teknolojideki yeni gelişmeler.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlığa ve aptal yerine konmaya.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
İnsanlara hak ettiklerinden fazla değer vermek.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Köpeğim Zeyna.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Öğretmenlik mesleğine başlamak.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Dillirga.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Hırsızlar Ordusu.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Laptop.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Kırmızı ceketim :).
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Australia’ya gidiş bileti.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Erken karamsarlığa düşer ve stres olurum. Bunu değişmek isterim.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Kendimi geliştirmeyi ve çalışmayı severim. Ayrıca Hislerim çok güçlü ve insanları kolay tanırım. Yalan söylendiğinde çok rahat anlarım. En küçük detayı ve hatayı yakalarım.
OLMASA DA OLUR...
Hayatımızdaki birçok insan.
OLMAZSA OLMAZ...
Sağlık ve mutluluk yeterli.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Sabah Kahvaltısı : ).
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
10000 yılındaki teknolojik olarak çok gelişmiş, temiz, savaşsız, kötülerden arındırılan bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Aşk, kalpten sevdiğim her şeydir.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Cristiano Ronaldo.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Amerika ve Australia.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Medeniyetin olduğu, insanlara ve hayvanlara değer verilen bir ülkede yaşamak.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Hayat gerçekten çok kısa. Zamanınızı iyi değerlendirmeliyiz. Kendinize ve sevdiklerinize bolca vakit ayırmamız gerekir. Hayata hep pozitif bakmayı öğrenin ve insanların sizi üzmelerine izin vermeyin. Kendimizi sürekli geliştirip çevremize örnek olmalıyız.
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