Patlatma Taş ve Mermerler kaliteyi sembolize ediyor!

Dış Cephelerde Patlatma Taş Kullanımından Çekinmeyin

Evin Zeminini Mermerle Kaplamak Harika Fikir!

Islak Alanlarda En İyi Tercih Hala Mermerler

Yapılarda tasarımların estetik oluşu kadar kaliteyi yansıtan bir yapıda olması da önem arz eder. Kaliteli yapı malzemelerinin kullanımı ya da ön plana çıkarılması hiçbir zaman gösteriş olarak nitelendirilmez ve doğru tasarımları işaret eder. Doğal taşlar günümüzün en yüksek kalitede olan yapı malzemeleri arasında yer alıyor. Tamamen doğal yollarla elde edilebilen bu taşlar, yapay ürünlere göre biraz daha yüksek fiyatlardan alıcı bulmakta.Doğal taş dendiğinde mermerler, travertenler vemodelleri ilk akla gelenler oluyor. Bu ürünlerin doğru bir şekilde kullanımı yapının kalitesini gösteren ve insanlarda oldukça olumlu hisler yaratan bir adım olabilir. Ancak bu ürünleri yapının her noktasında kontrolsüzce kullanırsanız estetik açıdan kayıplar yaşanmaya başlar ve kaliteden uzaklaşılır.Doğal taşların kullanım alanlarından bir tanesi dış cepheler. Özellikle söz konusu ürün patlatma taş olduğunda dış mekanlar çok önemli bir seçenek haline geliyor. Bu taşlar madenden çıkarıldıktan sonra özel makineler içerisinde patlatılıyor. Yapılan patlatma işlemi taşın dış yüzeyinde düzensizliklere sebep oluyor ve bu düzensizliklerle doğal bir görüntü elde ediliyor. Patlatma taşlar aynı doğada hiçbir işlem görmemiş olan taşlara benziyorlar ve bu yüzden sıklıkla kullanılıyorlar.Evlerinde doğal bir görüntü elde etmek isteyen kişiler için doğal taşlar harika bir adım. Patlatma taşlar dış cephe kaplamalarında tercih edildiğinde evde adeta taştan yapılmış havası ortaya çıkmaya başlayacak. Dış cephenin her noktasında patlatma taş kullanmak mümkün. Genel olarak bu taşlar belirli bir cephede ya da cephenin belirli bir kısmında kullanılıyor. Böylece tasarımda boğucu bir görüntü ortaya çıkmadan doğal taşlar kullanılmış oluyor.Evin dış cephesinde, kontrollü bir şekilde kullanılan patlatma taşlardan sonra evin içine geçilebilir. Burada doğal taşların kullanılabileceği ilk alan zemin kaplaması olacaktır. Zeminin kaplanmasında ağırlıklı olarak yer karoları tercih ediliyor. Bu ürünler genellikle seramik kategorisinde olan ürünlerdir. Ancak tek alternatifin bunlar olduğunu söylemek mümkün olmaz. Yer karoları mermerlerden de imal edilebilen ürünlerdir. Haliyle evlerin zemin kaplamaları tamamen mermerden oluşabilir.Mermerlerden bahsedildiğinde gri tonlarda olan ve üzerinde siyah, kahve rengi renklerde damarlar bulunan ürünler aklınıza gelmiş olabilir. Ancak bunlar mermerlerin tek çeşidi değildir. Damarları çok daha az ve belirsiz olan, sarı ya da beyaz tonlarda mermer çeşitleri de bulunmaktadır. Evlerde zemin kaplaması olarak mermerler kullanılacaksa birçok farklı seçenek arasından seçim yapılarak harika bir görüntü elde etmek mümkün olur.Mermerler kültürümüzde ağırlıklı olarak ıslak zeminlerde tercih edilmektedir. Bunun başlıca sebebi mermerlerin suya doygun yapısı sayesinde sudan olumsuz etkilenmemesi olarak gösterilebilir. Ayrıca evlerdeki banyolar genellikle çok geniş alanlar olmadığından mermerler ile kaplanması ciddi maliyetler ortaya çıkarmaz. Bütün bu etmenler insanların ıslak zeminlerde mermerlere yönelmesine sebep olur.Mermerlerin ıslak zeminlerde kullanımı hala en doğru tercihlerden bir tanesi oluyor. İnsanların bu doğal taşların üzerinde duşunu alması her zaman çok olumlu etkiler ortaya çıkarmakta. Birçok insan için bir hamam ya da saray banyosu hissi yaratıyor olması da çok önemli.