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Hayatınız Boyunca Maddi Zorluklar Yaşamanıza Neden Olacak 10 Davranış Biçimi

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Eğer siz de kazandığını biriktiremeyenlerdenseniz doğru yerdesiniz! İşte hayatınız boyunca maddi zorluklar yaşamanıza neden olacak davranışlar...

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Hayatınız Boyunca Maddi Zorluklar Yaşamanıza Neden Olacak 10 Davranış Biçimi
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Konu tasarruf yapmak olduğunda plastik poşetler yerine bez çantalar kullanmak yeterli değildir. Gerçekten tasarruf yapabilmek için pek çok alışkanlığınızı değiştirmeniz gerekir. Kimi zaman mantıklı görünen alışverişler, sakin bir şekilde düşündüğümüzde gereksiz harcamalara dönüşebilir. Eğer siz de ne kadar kazanırsa kazansın birikim yapmakta zorlananlardansanız doğru yerdesiniz! Hayatınız boyunca maddi zorluklar yaşamanıza neden olacak davranış biçimlerini sizler için araştırdık ve yazdık. İşte maddi problemlerin yakanızı bırakmamasına neden olan 10 davranış biçimi…

1. “Kendimi ödüllendirmeyi hak ediyorum”

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Kimi zaman zor geçen günlerin ardından kendimizi ödüllendirmek isteriz. Elbette kendimizi mutlu edecek şeyler yapmalıyız ancak olası ek harcamaların bize mutluluğu getirip getirmeyeceğini de düşünmeliyiz. Plansız yapılan harcamalar, ay sonunda strese girmenize ve endişelenmenize neden olabilir.

 2. “Düğün bir kere yapılır, bu nedenle borca girmeye hazırım”

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Günümüzde pek çok çift, düğün harcamaları için kredi çekiyor ya da borç alıyor. Halbuki evliliğe borçla başlamak, beraberinde pek çok sorun getirir. Düğün harcamalarına ayıracağınız parayı çok farklı ihtiyaçlarınız için kullanabilir ya da birikim hesabınıza aktarabilirsiniz.

3. “Bütün gün çalışıyorum, bunu almak hakkım”

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Tüm gün çalışmak, size bir hamster çarkında koşmak gibi hissettiriyor olabilir. Geçim kaygısı, kimi zaman ihtiyaçlarımızı ve hobilerimizi göz ardı etmemize neden olur. Haliyle eve geldiğimizde enerjimiz tükenir. Bu noktada önemli olan önceliklerinizi belirlemek ve buna göre hareket etmek.

 4. “Sadece bir kez yaşıyorum, yani harcayacağım”

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Elbette yarın bizi nelerin beklediğini bilmiyoruz. Bu nedenle para biriktirmek kimi zaman mantıksız bir davranış gibi gözüküyor. Kim anı yaşamak varken uzak bir geleceği düşünmek ister ki? Halbuki hayattan keyif alırken de birikim yapabilirsiniz. Önemli olan dengeyi bulmak!

5. “Ama bu özel bir gün”

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Kimi zaman beklenmedik harcamalar yapmak durumunda kalırız. Ancak bu plansız harcamalarla savurganlığı birbirinden ayırt edebilmelisiniz. Hastalıklar, işsizlik, elektroniklerin arızalanması ya da acil bir ayakkabı ihtiyacı… Tüm bunlar plansız harcamalara dahildir. Ancak en yakın arkadaşınızın düğünü için aldığınız ve bir daha giymeyeceğiniz bir ayakkabı bu kategoriye girmez!  

 6. “Bu parayı kolay kazandım, kolay harcamak da hakkım”

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Parayı kolayca kazanmış olsanız bile onu nasıl harcayacağınızı düşünmeniz gerekir. Piyango kazanan birçok insanın yıllar sonra geçim sıkıntısı yaşaması da bu yüzdendir.

7. “Çünkü indirimde!”

Öldüren &#39;alışveriş çılgınlığı&#39;

Pahalı bir şey satın alırken genellikle suçluluk duyarız. “Sonuçta indirimdeydi!” demek, kendimizi rahatlatmamıza yardımcı olur. Bir indirim sırasında heyecana kapılmamak ve ihtiyaçlarınızı belirlemek çok önemlidir. Kendinize şu soruyu sormalısınız: “İndirimde olmasaydı yine de alır mıydım?”

 8. “Daha pahalı olan daha iyidir”

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Kimi zaman trendleri takip etmek için gereğinden fazla para harcarız. Örneğin elektronik cihaz satın almak istediğimizde özelliklerine bile bakmadan en popüler cihazlara yöneliriz. Halbuki pahalı bir ürün satın almadan önce gerekli araştırmaları yapmak, sizi boşa para harcamaktan kurtarır.

9. “Kredi kartımla alacağım, yani sorun yok”

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Kredi kartıyla yapılan küçük alışverişler, çoğu zaman önemsiz görünür. Ancak nakit harcamalar yapıyor olsaydınız belki de o ürünü satın almazdınız. Kredi kartı, keyifli bir icat gibi görünse de çoğu zaman büyük bir pişmanlık duygusuna neden olur. Daha tutumlu olmak istiyorsanız harcamalarınızı nakit olarak yapmayı deneyebilirsiniz.

 10. “Geçen ay çok tutumlu davrandım bu nedenle bu ay dilediğim gibi harcayabilirim”

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Ulaşımdan tasarruf etmek ya da pahalı restoranlara para harcamamak, elbette iyi bir alışkanlık. Ancak bunların hiçbiri, ipleri elden bırakmanız için bir sebep değil! Harcamalarınızı kontrol etmediğiniz sürece yaptığınız bu tasarrufların hiç bir önemi kalmayacaktır. Dolayısıyla ne kadar tasarruf ederseniz edin, ekstra harcamalara dikkat etmeye özen göstermelisiniz.

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