Gardırop detoksu zamanı

Gardırop detoksu, dolabınızda baştan aşağı köklü bir değişim yapmanızı sağlar. Yaza girmeden dolabınızdan gereksiz eşyaları çıkararak, daha kullanışlı ve ferah bir dolaba sahip olabilirsiniz. Peki gardrop detoksu nasıl yapılır?

İşte gardırop arındırma tüyoları...

Dolabınızda artık giymediğiniz, arka kısımlarda atılmayı bekleyen kıyafetlerinizi temizlemeye ve gardırobunuza yeni parçalar eklemeye gardrop detoksu denir.

Peki gardrop detoksu nasıl yapılır? İşte yanıtları...

KIYAFETLERİ DOĞRU ŞEKİLDE AYIRIN

İlk olarak dolabınızdaki tüm parçaları indirin ve hepsini bir yerde ayırın. Bu, işinizi kolaylaştıracak. Örneğin, tişörtleri, elbiseleri ve pantolonları ayrı bölümlere ayırın. Bu parçalar içerisinde mevsime uygun olmayanları eleyin ve düzenlemenize kalanlarla devam edin.

Ayakkabılarınızı ve çeşitli aksesuarlarınızı, şeffaf kutulara yerleştirerek dolapta tutmanız aradıklarınızı daha kolay bulmanıza yardımcı olur.

Öte yandan askıları kıyafet türlerine göre ayırmanız da işinizi kolaylaştırır. Örneğin, kısa kollu kıyafetleri, kırmızı renk askılara asmak aradığınız kıyafeti daha kısa sürede bulmanızı sağlar.

TEMEL PARÇALARA YER VERİN

Temel ve trend parçalardan oluşan bir gardırop kurmanız, çok daha işlevsel ve aynı zamanda estetik görünecektir. Bu detoks için en önemli parçalara mutlaka yer verin. Özellikle her zaman kullanılabilen gömlek, tişört ve pantolonlar mutlaka dolabınızda yer almalı.

GEREKSİZ KIYAFET ALMAYIN

Gardırop detoksu yapmak için yalnızca eski ya da kullanılmayan kıyafetleri çıkarmanız yeterli olmaz. Dolabınızı düzenledikten sonra fazla ve gereksiz kıyafet almamalısınız. Gereksiz kıyafetler almanız, dolabınızın tekrar karışmasına ve düzenini kaybetmesine neden olur. Kıyafet alacağınız zaman, kendinize bunun gerçekten gerekli olup olmadığını sorun.

Öte yandan gardırop detoksunun bir parçası da uygun fiyata kıyafet almaktır. Bu, bütçenize de katkı sağlar.

DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Hızlı gardırop detoksu yapmak için bunlara dikkat edin:

-Dolabınızdaki tüm eşyaları çıkarın ve hepsini farklı bir alanda ayırın.

-Kıyafetlerinizi mevsimlere göre ayırın.

-Yıpranmış ve eskiyen kıyafetlerinizi, tekrar gardırobunuza koymayın. Bu kıyafetleri bir yere ayırın ve terziye götürün.

-Eskiyen ve kullanamayacağınız kıyafetleri elden çıkarın.

-Evde giydiğiniz kıyafetleri, gardıropta tutmak yerine daha küçük bir dolapta ya da yerde tutun.

-Kilonuz yüzünden olmayan parçalarınızı ayırın. İdeal kilonuza döndüğünüzde o kıyafetleri tekrar gardırobunuza yerleştirebilirsiniz.