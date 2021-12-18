Evde yılbaşı sofrası nasıl hazırlanır?

Yeni yıla nasıl girerseniz öyle olurmuş. 2022'ye mutlu bir sofrayla girin, yeni yıl sizin için hep mutlu geçsin. İşte keyifli ve özenli yılbaşı sofraları hazırlama tüyoları...

MUTLU BİR YIL MUTLU SOFRALARLA BAŞLAR

Yılbaşı gecesini evde aileyle geçirmenin keyfi bir başkadır. Sofra başında uzun saatler süren keyifli sohbetler, yeni yıla mutlu girmenin garantisi gibidir. Peki ama yılbaşı sofrası hazırlarken nelere dikkat etmek gerekir? İşte, işe yarar yılbaşı sofrası tüyoları...

BOL ÇEŞİT, AZ MİKTAR

Yılbaşı gecesi yemeği uzun solukludur. Dolayısıyla yemek çeşidinin bol tutulması önemli. Sofranın zengin olması, değişik harmonilerden oluşmuş tatların bir araya gelmesi, keyifli bir gecenin anahtarı niteliğindedir. Ama dikkat, porsiyonları küçük tutmak gerektiğini unutmayın! Yemeği fazla kaçırmak, eğlencenin tadını kaçıracağından bol çeşitli küçük porsiyonlar herkes için uygun olacaktır.

MASA DÜZENLEMESİ

Yemek masasındaki çeşitlilik artınca haliyle servis malzemelerinin sayısı da artar. Yiyeceklerin sergilendiği alanla yemek tabakları arasındaki mesafeyi iyi ayarlamak gerekir. Fazla sıkışıklık hareket alanını kısıtlayacağından, keyifli bir sohbet için de sıkıntı yaratabilir. Bu durumun üstesinden gelmek için masanın sergi alanına yemek çeşitlerinden küçük ölçekli miktarlarda getirmek, bittikçe üzerine eklemek kullanışlı bir yol olabilir.

İÇECEKLER İÇİN PÜF NOKTALARI

Yılbaşı gecelerinde içeceklerin yiyeceklerle uyumlu olması önemlidir.

BUZ STOKLAYIN

Yılbaşına hazırlanırken bir gün önceden yapmanız gereken en önemli şey, bol miktarda buz depolamak. Evde yeteri kadar buz bulunduğundan emin olmanız, yılbaşı gecesinde rahat etmeniz anlamına gelir.

“TATLI YİYELİM TATLI KONUŞALIM”

Keyifli sohbetlerin yaşandığı uzun yılbaşı sofralarında “tatlı yiyelim tatlı konuşalım” geleneğinden gelen insanların geceyi tatlısız tamamlamaları düşünülemez. Ancak yemek çeşidinin bol olduğu sofralar için ağır tatlılar önerilmez. Sütlü tatlılar, meyve özlerinden yapılan sorbeler hafif seçenekler olabilir. Yemek sonrası çay, kahve ikramına geçilecekse makaronlar, petifür denilen küçük tatlılar iyi birer eşlikçi olabilir.

SUNUM DA LEZZET KADAR ÖNEMLİ

Masada bulunan yemeklerin lezzeti kadar sunumu da önemlidir. Sunum kötüyse, dünyanın en lezzetli yemeği bile masada kalabilir. İyi bir sunum için sofrada renk uyumu yakalamaya dikkat etmek gerekir. Açık renk masa örtüsüne koyu renkli tabak altı servisler ya da tam tersi bir kombinasyon uygulanabilir. Masanın üzerine yılbaşı ruhuna uygun parlayan renkli yıldızlar, küçük çam kozalakları eklenebilir.

SÜSLEMELERLE ZENGİN SOFRALAR

Masadaki renk seçimine göre şamdanlar ve mumlarla yılbaşı sofrasına özenli bir hava vermek mümkün. Masanın tam ortasına özel yılbaşı aranjmanı yapılmış bir çiçekle de şık bir görünüm yakalayabilirsiniz. Masanızla uyumlu olarak sandalyelerinizi kurdelelerle süsleyebilirsiniz.