Dijital ortamların görgü kuralları

Bu görgü kuralları bildiğiniz gibi değil! Yeni nesil görgü kuralları oldukça dijital. Online alışveriş, home-office çalışma, uzaktan online eğitim derken dijital görgü kurallarının belirlenme zamanı da geldi. İşte dijital ortamın görgü kuralları

Whatsapp’ı işgal etmemek

Whatsapp grupları hayatımızın yeni arenası. Arkadaşlar, iş çevresi, akrabalar whatsapp grubunda günlük hayatı paylaşıyor, birbirlerine tarifler, resimler gönderiyor. Whatsapp grupları dendiğinde akla ilk gelen durum, mesajlarıyla ortamı çok fazla işgal eden kişiler… Şahsi mesajlarıyla konuyu uzatmak, genele yapılan duyuru üzerine özel sorularını grup içinde yazmak, geceleri olmadık saatlerde yazmak Whatsapp, Telegram vb gibi gruplarda hoş karşılanmayan davranışlar. Grubun konusuyla alakasız olan ticari paylaşımları izin almadan yapmak, grubu sattığı ürünün resimleriyle doldurmak da dijital görgü kurallarına uymuyor, bizden söylemesi.

Dosya seline sebep olmamak

Whatsapp gruplarına yüklü video ve görselleri mail forward eder gibi, açıklama yapmadan göndermek artık çok demode bir davranış şekli! Bir selam, kısa bir giriş, ardından “İzninizle … gönderiyorum” tarzında nazik bir cümle ile paylaşım yapmak sosyal ortamların en dijital hali olan Whatsapp gruplarında puan kaybetmekten koruyor. Sadece Whatsapp değil tüm dijital ortamlarda açıklama yapmadan dosya eki, Instagram'da DM'ye sürekli olarak kendi beğendiği içerikleri forward halinde göndermek -eğer o şekilde kararlaştırılmamışsa- oldukça kaba bir davranış olarak kabul ediliyor.

Yanında olunmasa bile diğerlerini de düşünmek

Pandemi döneminde hepimiz öğrendik ki online bir toplantıya katılmadan önce mikrofon sesini kapatmak gerekiyor. Unutmak mazeret kabul edilebilse de bir toplantı esnasında birkaç kere internet bağlantısı kopabiliyor ve her seferinde aynı kişiden dolayı toplantı akışı bölünebiliyor. Bu sebeple oldukça dikkatli olmak gerekiyor. Online görüşmeye telefon seslerini ve ortam seslerini kapatmadan katılmak artık kabul edilemez davranışlar arasına girdiği söyleniyor. Çevrimiçi ortamda yoga gibi sessiz bir çalışma bittikten sonra mikrofonu açıp coşkuyla konuşmaya başlamak da hoş karşılanmıyor.





Online toplantıda kıpır kıpır olmamak

Görüntülü bir toplantıda çok fazla hareket halinde olmak diğer katılımcıların dikkatini dağıtabiliyor. Bu konuda hiçbir açıklama yapmadan toplantı esnasında yürüyüş, koşu, araba kullanma, evi toplama gibi davranışlar hem toplantı katılımcılarına ve düzenleyicilerine karşı kaba bir davranış oluyor hem de dikkat dağıtıyor. Elbette ki önceden durumunu açıklamak, geçerli bir mazeret göstermek bunun dışında oluyor.

Zoom dedikodusu yapmamak

Yazılı olmayan sosyal kuralların en bilindikleri arasında olan “arkadan konuşmamak” her türlü ortamda insani bir kural olarak bilinirken bunun dijital versiyonu da online toplantılarda görülüyor. Bu konuya dikkat etmeyen kişilerin, toplantı sahibinin bağlantısı aniden kesilirse hemen konuşmaya başladığı görülebiliyor. Dedikodu hiçbir ortamda kabul edilemez olsa da dijital ortamlara da aktarılması toplum yaşamı için umut vadetmiyor.

İhtiyaçları gözetmek

Zoom toplantılarını yönetenler için de birkaç tespitte bulunmadan olmaz. Özellikle evden çalışanların zaten ev ortamında olmasıyla geliştiği düşünülen bir algıyla ihtiyaç molası verilmemesi oldukça rastlanan bir durum haline geldi. Online toplantılar, hele ki biraz da resmi iseler bu tarz ihtiyaçları belirtmek zorlaşabiliyor. Yüz yüze ortamda 1-2 mimikle halledilebilecek bu gibi durumları online ortamda daha zor hale geliyor. İhtiyaçları akıl etmeyen toplantı yöneticileri pek de revaçta değil, bizden söylemesi.

Hayalet katılımcı olmamak

Bazı online toplantılar samimiyete sahiptir ve yazılı olmayan kuralları, düzenleyen kişiler arasında baştan belirlenmiştir. Bazı toplantılar ise birtakım davranış modellerini kaldıramayacak kadar resmidir. Haber vermeden çıkmak işte bunlardan biri. Toplantı düzenleyene mesaj atmadan veya önceden haber vermeden çıkmak veya sonradan mesaj atmamak oldukça kaba bir davranış olarak dikkat çekiyor. Büyük katılımcı sayısına sahip toplantılarda kimsenin böyle bir beklentisi olmayabiliyor. Ancak küçük gruplarda önceden haber vermek bir nezaket göstergesi sayılıyor.

Kimse görmüyormuş gibi bir şeyler atıştırmamak

Çok acıkmış olabilir, evde olmanın nimetlerinden faydalanmak isteyebilirsiniz. Ne var ki online bir toplantıda kiraz çekirdeklerini çıkarmanız pek hoş görünmüyor! Bu satırlar yazılırken online bir toplantıda kıdemli bir yönetici gizli-saklısı olmadan, kamerasını kapatmadığının farkında olarak kiraz yedi ve haberi buralara kadar geldi. Yapmayın…

