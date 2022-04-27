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Çocukla Tatile Giderken Yanımıza Ne Alalım?

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Tatile çıkarken kendi valizinizi hazırladınız, sıra çocuklarınızın valizini hazırlamaya geldi. Peki çocukların tatil ihtiyaçları için bir liste yaptınız mı? Eğer hala hazırlık yapmadıysanız sizler için çocukla tatile çıkarken işinizi kolaylaştıracak bir liste hazırladık.

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Çocukla Tatile Giderken Yanımıza Ne Alalım?


Kıyafetler

Öncelikle hava koşullarını dikkate alarak çocuğunuzun bavulunu hazırlamanız gerekiyor. Gündüz boğucu sıcak havadan, serin yaz akşamlarına çocuğunuzun ihtiyacı olabilecek her şeyi bulabileceğiniz kıyafet listesine hadi gelin birlikte bakalım.



 

  • Çamaşırlar
  • Tişört ve body
  • UV korumalı mayo
  • Şort pantolon
  • Elbise
  • Pijama
  • Terlik
  • Deniz Ayakkabası
  • Güneş Gözlüğü
  • Plaj Havlusu
  • İnce hırka
  • Çorap

Bakım

Gün boyu güneşin altında kalacak olan çocuklarınızın ihtiyacı olacak şeylerin başında güneş koruma kremleri ve güneş sonrası bakım ürünleri geliyor. Ebevenylerin de sık sık ihtiyaç duyacağı bakım ürünlerini sizler için derledik.


 

  • Çocuklar için yüksek faktörlü güneş koruma kremi
  • Şampuan
  • Sabun
  • Tırnak makası
  • Saç fırçası
  • Diş fırçası ve diş macunu
  • Vücut yağı
  • Islak mendil

Oyuncak

Oyun saati:) Çocuğunuzun keyifli bir tatil geçirmesi için plaj oyuncaklarını da listenize eklemeyi unutmayın. Ayrıca yanınıza can simidi veya kolluk alarak çocuğunun denize ya da havuza daha rahat ve güvenli girmesini sağlayabilirsiniz.




 

  • Kova ve kürekli kum oyun seti
  • Kolluk
  • Can simidi
  • Şişme havuz
  • Deniz yatağı
  • Deniz topu
  • Deniz gözlüğü
  • En sevdiği oyuncağı
  • Boyama kitabı
  • Renkli kalemler

Sağlık Önlemleri

Acil durum ihtiyaçlarınızı da mutlaka yanınıza alın. Sizler için hazırladığımız liseteye bir göz atabilirsiniz.



 

  • Ateş düşürücü şurup
  • Böcek sokması ilacı
  • Sıyrıkları dezenfekte edecek ilaç
  • İshal ilacı
  • Yara bandı
  • Sivrisinek kovucu
  • Yanık kremi
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