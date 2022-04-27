Çocukla Tatile Giderken Yanımıza Ne Alalım?

Tatile çıkarken kendi valizinizi hazırladınız, sıra çocuklarınızın valizini hazırlamaya geldi. Peki çocukların tatil ihtiyaçları için bir liste yaptınız mı? Eğer hala hazırlık yapmadıysanız sizler için çocukla tatile çıkarken işinizi kolaylaştıracak bir liste hazırladık.



Kıyafetler

Öncelikle hava koşullarını dikkate alarak çocuğunuzun bavulunu hazırlamanız gerekiyor. Gündüz boğucu sıcak havadan, serin yaz akşamlarına çocuğunuzun ihtiyacı olabilecek her şeyi bulabileceğiniz kıyafet listesine hadi gelin birlikte bakalım.









Çamaşırlar

Tişört ve body

UV korumalı mayo

Şort pantolon

Elbise

Pijama

Terlik

Deniz Ayakkabası

Güneş Gözlüğü

Plaj Havlusu

İnce hırka

Çorap

Bakım

Gün boyu güneşin altında kalacak olan çocuklarınızın ihtiyacı olacak şeylerin başında güneş koruma kremleri ve güneş sonrası bakım ürünleri geliyor. Ebevenylerin de sık sık ihtiyaç duyacağı bakım ürünlerini sizler için derledik.







Çocuklar için yüksek faktörlü güneş koruma kremi

Şampuan

Sabun

Tırnak makası

Saç fırçası

Diş fırçası ve diş macunu

Vücut yağı

Islak mendil

Oyuncak

Oyun saati:) Çocuğunuzun keyifli bir tatil geçirmesi için plaj oyuncaklarını da listenize eklemeyi unutmayın. Ayrıca yanınıza can simidi veya kolluk alarak çocuğunun denize ya da havuza daha rahat ve güvenli girmesini sağlayabilirsiniz.











Kova ve kürekli kum oyun seti

Kolluk

Can simidi

Şişme havuz

Deniz yatağı

Deniz topu

Deniz gözlüğü

En sevdiği oyuncağı

Boyama kitabı

Renkli kalemler

Sağlık Önlemleri

Acil durum ihtiyaçlarınızı da mutlaka yanınıza alın. Sizler için hazırladığımız liseteye bir göz atabilirsiniz.







