Bahar Temizliğinin Ruh Sağlığına Faydaları

Havalar ısınırken ve çiçekler açarken evinizi temizlemeye ihtiyaç duyuyorsanız, yalnız değilsiniz..

Havalar ısınırken ve çiçekler açarken evinizi temizlemeye ihtiyaç duyuyorsanız, yalnız değilsiniz. Smart Health Psychology'de klinik psikolog olan Marni Amsellem, "Bahar, hem doğada hem de tüketici veya popüler kültürde yenilenme mevsimi olarak kabul edilir." diyor. “Uzun bir kıştan sonra katmanları atmaya ve harekete geçmeye hevesliyiz. Bunu evlerimizde de yapmak iyi hissettiriyor.” Gerçek şu ki, çevremizde meydana gelen mevsimsel değişimlerle doğal olarak uyum içindeyiz.





Cleveland Clinic'in Health Essentials podcast'inin bir bölümünde, Cleveland Ohio'da klinik psikolog olan Dr. Dawn Potter, “İnsanların enerjisi kış aylarında gerçekten çok daha düşük olabilir.” diye açıklıyor. "Ve ilkbaharda buna karşılık olarak artan bir enerji dalgası görebiliriz: Günler daha parlak, daha sıcak, insanlar daha fazla dışarı çıkıyor ve güneş ışığına maruz kaldıklarında kendilerini daha enerjik hissediyorlar." Ancak evlerimizin estetiğini ve işlevselliğini iyileştirme zorunluluğu mevsimselliğin ötesine geçiyor. Amsellem, "Temizlik ve düzenleme, yakın dünyalarımız üzerinde ustalık hissetmemize yardımcı olabilir." diyor. Ve kim yıl boyunca daha fazlasını istemez ki? Yeni sezon bize arınma, temizlenme ve organize olma konusunda ilham verirken, işte bahar temizliğinin zihinsel sağlık üzerindeki yararlarına daha derin bir bakış.

Size kontrol hissi verir

Birçok insan için, birinin alanını temizlemek önemli bir duygusal sağlık yararı sağlar. Bu, benzersiz bir şekilde kişinin çevresi üzerindeki kontrol duygusuna bağlıdır. Potter, “Pek çok insan temizliği çok tatmin edici buluyor, ancak aynı zamanda stres veya kaygıyı yönetmenin de çok iyi bir yolu olarak görüyor.” diyerek durumu açıklıyor. "Belki o anda çözemeyecekleri başka sorunlarla karşılaştıklarında ya da bunaldıklarında, temizliğin kontrol hissini geri kazanmalarına yardımcı olduğunu görüyorlar." Amsellem da aynı fikirde: "Hayatın çoğu kontrolümüz dışında gibi göründüğünde, evde düzen ve temizliği korumak, çevremiz üzerinde biraz hakimiyet kurmamızın bir yoludur ve bu, genel hakimiyet duygumuza kadar uzanabilir."

Kasıtlıdır ve ritüelistiktir

Ritüeller hayatımızda güçlü bir rol oynar. Hal böyle olunca temizliği günlük hayatınızın bir parçası haline getirmek, birden fazla yönden daha sağlıklı bir yaşam tarzına katkıda bulunacaktır. “Uyandığınızda ve belki de işten döndüğünüzde estetik açıdan hoş bir yere sahip olmanın ya da evden çalışıyorsanız, iş gününüzün düzenli ve bir araya getirilmiş hissetmesini sağlamak için önemli.” diyor Potter. Amsellem'in vurguladığı gibi, düzenli olarak evi temiz tutmak ve karşılığında alanınızı beslemek, dünya çapında uzun süredir uygulanan bir gelenek. “Pek çok kültürün evde düzeni ve temizliği koruma konusunda köklü değerleri vardır.” diyor. "Evi temiz tutmanın yanı sıra daha derin bir temizlik yapma pratiği, hem sakinliği teşvik etmenin hem de enerji vermenin bir yoludur."





Sakinleştirici ve enerji vericidir

Yerleri süpürmekten tezgahları dezenfekte etmeye kadar, ev işleri doğası gereği dikkatli bir eylemdir. Kişisel alanınızla daha fazla iletişim kurarken kafanızı boşaltmanıza ve sanal dünyadan kopmanıza yardımcı olabilir. Amsellem, "Temiz ve düzenli bir odaya yürümek hem canlandırıcı hem de sakinleştirici hissettirebilir, oysa dağınık bir alanda zaman geçirmek yorucu ve bunaltıcı olabilir." sözleriyle düşüncelerini açıklıyor. Bunların çoğu, temizlik organizasyonundan sonra aldığımız görsel geri bildirimlerle ilgilidir, sonuçlar anında ve somuttur. Düzensizliğin etkileri hakkında Amsellem, “Odağımızı kaybedebilir, kaybolabilir ve bir güçsüzlük duygusu hissedebiliriz” diyor. "Bu duygular, zihinsel sağlığımızı başka şekillerde etkileyebilir. Ayrıca öz yeterlilik ve güven duygumuzdan uzaklaşmak gibi kendimizi nasıl değerlendirdiğimiz üzerinde de etkilidir."