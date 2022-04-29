Araştırmacılar en iyi diyeti açıkladı

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, 'sağlıklı ve ömrü uzatan' beslenme şeklini ortaya koydu. Uzmanlar, diyette, bitter çikolataya bile izin verirken, dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çekti

Son dönemde ‘uzun ve sağlıklı yaşam’la ilgili birçok şey yazılıp çiziliyor. Uzmanlar, 100 yaşına kadar yaşamayı vaat ediyor. Ancak yeni yöntemler, farklı uygulamalar ne kadar cazip gelse de uzmanlar için egzersiz ve beslenme ‘uzun ve sağlıklı yaşam’ın temelini oluşturuyor.

En son ise, ABD’de yer alan Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden uzmanlar, ‘daha uzun ve sağlıklı yaşamak için en iyi diyeti’ bulmak için harekete geçti. Son on yılda beslenme üzerine yapılan yüzlerce çalışmayı gözden geçiren ekip, en sağlıklı ve ömrü uzatan diyeti açıkladı.

Buna göre, baklagiller, kepekli tahıllar ve sebzeler, bol miktarda fındık ve zeytinyağının diyetin temelini oluşturduğu belirlendi. Diyete göre, bazı balıklara izin verilirken, özellikle tavuk tüketimine en düşük seviyede izin veriliyor.

KIRMIZI ET VE İŞLENMİŞ ET YOK

Uzmanlar tarafından belirlenen beslenme düzeninde, kırmızı et ve işlenmiş ete ise izin verilmiyor. Bu tür ürünler diyette yer almazken, şeker ve beyaz ekmek, makarna ve tahıl gevreği gibi rafine edilmiş tahılların da azaltılması vurgusu yapılıyor.

Araştırmacılar, bu diyetin uygulanmasının ‘yaşlanmayı geciktirebileceğini’ ve diyabet ve kanser de dahil olmak üzere yaşa bağlı hastalıklara yakalanma riskini azaltabileceğini vurguladı.

Yaşlanma ve biyolojik bilimde uzman olan ve araştırma ekibinde yer alan Dr Valter Longo, “bunun sadece kilo vermeye yönelik bir diyet olmadığını” vurguladı. Longo, bunun yerine, yaşlanmayı yavaşlatmayı ve ‘hastalıkların önlenmesine ve ileri yaşta daha sağlıklı olabilmeyi hedeflediklerini açıkladı.

İŞTE UZUN YAŞAM DİYETİNDE YER ALANLAR;

Diyetin, yüzde 55’i rafine olmayan karbonhidratlardan oluşuyor; Yani bir günde yemeniz gereken besinlerin yarısından çoğunu;

– KEPEK EKMEĞİ

– ESMER PİRİNÇ

– MAKARNA

– YEŞİL MERCİMEK

– SİYAH FASULYE

– BARBUNYA

– ARPA

– KİNOA

– YULAF EZMESİ

– TATLI PATATES

– SEBZE

Diyetin yüzde 30’unu ise bitkisel bazlı yağlar meydana getiriyor. Bunlar;

– ZEYTİNYAĞI

– FINDIK

– AVOKADO

– CHİA TOHUMU

– BİTTER ÇİKOLATA

– HİNDİSTAN CEVİZİ

Diyetin en düşük oran kaplayan kısmı ise proteinler. Oranı sadece yüzde 15. İşte önerilen proteinler;

– YEŞİL MERCİMEK

– NOHUT

– SİYAH FASULYE

– BARBUNYA

– BALIK

– BEYAZ ET

ARALIKLI ORUÇ ÖNEMLİ

Uzmanlar ayrıca, her gün aralıklı oruç tutulması gerektiğini de söylüyor. Buna göre, tüm öğünlerin 12 saatlik bir zaman dilimi içerisinde tüketilmesi gerekiyor. Araştırmacılar, oruç dönemlerinin otofajiyi (vücudun hasarlı hücreleri temizleme yolu) ve vücut dokularındaki hücre yenilenmesini artırdığını söyledi. Bu durumun da vücudun kalori yakma hızını artırdığı vurgulandı.

Araştırmalarda ayrıca, bu yeme düzeninin sağlıklı hücre fonksiyonlarını geliştireceğini ve obezite, diyabet ve kanser gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olabileceği belirlendi.

ABD’de yer alan Wisconsin Üniversitesi’nden yaşlanma uzmanı Dr Longo ve Profesör Rozalyn Anderson da en uygun beslenmenin belirlenmesi sürecinde yer aldı.

Araştırmanın, kalori kısıtlaması ve yüksek yağlı ve düşük karbonhidratlı keto diyeti gibi popüler diyetleri de kapsadığı vurgulandı. Buna göre, ideal bir diyette tüm kalorilerin üçte birinin bitki bazlı yağlardan gelmesi gerektiği ifade edildi.