4 yıldır çatıdan inmiyor

Çorum’da 4 yıldır bir binanın çatısında yaşayan ve tüm çabalara rağmen indirilemeyen kedi, ilçenin maskotu oldu. Çatıyı terk etmeyen kediyi bölgedeki esnaf besliyor

Çorum'un Sungurlu ilçesi Halıcılar Caddesi'ndeki ayakkabıcılar arastasında tek katlı binanın çatısında yaşayan bir kedi, 4 yıldır aşağı inmiyor.

Esnaf ve vatandaşların çatıya bıraktığı yemek ve su ile yaşamını sürdüren kedi, ilçenin maskotu haline geldi.

Kedi, itfaiye ekipleri ve vatandaşların 4 yıldır süren çabalarına rağmen çatıdan indirilemedi. Kediyi çatıdan indirmek için yıllardır çabalayan vatandaşlar, kedinin insanlara yaklaşmadığını ve bıraktıkları yemekleri uzaklaştıklarında yediğini söyledi.

Çatıdaki kedinin beslenmesini ve yaşamını sürdürmesini sağlayan vatandaşlardan çay ocağı işletmecisi Muttalip Yavuz, “Bu kedi pandemi döneminden 2 veya 3 yıl önce karşı çatıdan buraya atladı, o gün bu gündür bunu bu çatıdan indiremiyoruz" dedi.

İtfaiyenin yaptığı girişimlerin de sonuç vermediğini söyleyen Yavuz, "İndirmek için itfaiye ekipleri 3-4 sefer geldiler bir sonuç alamadılar. Bizler arada bir indirmek için uğraşıyoruz ama başarılı olamadık. Bizde çevredeki esnaflar olarak onun yaşamını sürdürebilmesi için çareyi çatıya yiyecek ve içeceğini koymakta bulduk. Şöylede diyebiliriz, artık insanlara küsmüş, insan içerisine girmeyip, insanlardan uzakta hayatını çatıda sürdürmeye karar vermiş” diye konuştu.

