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Zor hareketlerle yarıştılar

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Zor hareketlerle yarıştılar
Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Federasyon başkanlığı zor hareketler müsabakaları Cuma akşamı yapıldı.
 Avrasya Taekwodo Merkezi’nde yapılan müsabakaları  Masterler Öykü Ergin , Ali Uslu, Hakemler  PınarAkarpınarve Ana tüysüz yönettiler.
Müsabakalarda dereceye girenlere  ödüllerini düzenlenen törende Federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen verdi.
 
MÜSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Şebnem Eryiğit 2.Spellane Gankama              3.Gülcan Abdullah
2.Kategori: 1.Berinay Babacan        2.Aslı İpek Kara           3.Esma Özbiçen
3.Kategori: 1.Hira Nur Şanverdi     2.Rojbin Özer                         3.Tuba Şenel
4.Kategori: 1.Karmen Küçük 2.Daria Shymushevska 3.Sinem Kara
5.Kategori: 1. Nur Deniz Duran      2. Enise Püsküllü          3. Sevgi Yüksel
6.Kategori: 1.Süheyla Bölükbaşı     2.Defne Karam              3.Deniz Diren
7.Kategori: 1. RezzaPormuhammedzade   2. Kerim Karpuz  3.Taner Kara
8.Kategori: 1.Özkay Ramiz    2.Yusuf Seyhan Şen               3.Mahmut Colayır
9.Kategori: 1.Alex Tüysüz               2.Stefania Gukovskaya 3.Zeynel Yıldırım
10.Kategori:         1.İgor Dergaus     2.Yuri Gukovski           3.Bahadır Bozbey
9.Kategori: 1.Sam Norozi                2.Münür Püsküllü                  3.Sinan Kara
11.Kategori:         1.Ata Mehmet Aslan     2.Esat Yüksel                         3.Serhat Yapar
12.Kategori:         1.Mehmet Çullama        2.Bora Kürşat                        3.İhsan Borataş
13.Kategori:         1.Barış Erfinike   2.Gülşah Erfinike          3.Ahmet Günsoy
 
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