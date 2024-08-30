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Zafer Bayramı Koşusu, Alayköy Hipodromunda yapılacak

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Zafer Bayramı Koşusu Alayköy hipodromunda cumartesi saat 18:00'de yapılacak

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Zafer Bayramı Koşusu, Alayköy Hipodromunda yapılacak
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Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği tarafından organize edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı Koşusu Alayköy hipodromunda cumartesi saat 18:00'de yapılacak.
(KTAY) Kıbrıs Türk At Yarışları derneğinin düzenleyeceği günün ilk koşusu 1000m. “Akdoğdu Yemleri Sponsorluğu” altında koşulacak.
İkinci düzenlenecek 1000m. koşusu trafik kazası sonucu aramızdan ayrılan dernek üyesi "Mahmut Öztürk Anı Koşusu" olacak.
Günün en uzun koşusu olan “Zafer Bayramı Kupası” koşusu 2400m. olarak koşulacak.
Halkın ziyaretine açık olan yarışlar, 31 Ağustos cumartesi akşam üzeri saat 18:00-20:00 arası yapılacak.
Her yarışta ilginin artarak devam ettiğini belirten dernek yönetimi, tüm at severleri yarış heyecanını paylaşmak için Alayköy hipodrom alanına davet ettiklerini belirtti.
 
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