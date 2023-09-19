Yıldırım Avcılık ve Atıcılık Birliği’nden Sporting Anı Turnuvası

Avcılık Federasyonu’na bağlı birliklerden olan Yıldırım Avcılık ve Atıcılık Birliği her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği Sporting Anı Turnuvası’nı 1 Ekim tarihinde gerçekleştirecek.

Yıldırım Avcılık ve Atıcılık Birliği yönetim kurulu köyün eski avcılardan olan merhum İsmail Ozanlar adına gerçekleştireceğini duyurduğu İsmail Ozanlar Sporting Anı Turnuvası’nı 1 Ekim 2023 Pazar günü Mutluyaka Atış Poligonu’nda yapacak. Sabah saat 08.30’da başlayacak olan kayıtlar sonrasında atışların başlayacağı bildirildi.

Birlik, Genç (21 yaş altı), Avcı (45 yaş altı) ve Veteran (45 yaş üstü) olmak üzere üç kategoride gerçekleştireceği İsmail Ozanlar Sporting Anı Turnuvası’na avcı ve atıcı herkesi davet etti.

