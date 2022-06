Yetenek Avcısı projesi, meyvelerini veriyor

Cimnastik Federasyonunun başlattığı "Yetenek Avcısı" projesi kapsamında okul öncesi eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrenciler, cimnastik gösterileri yapıyorlar

KKTC Cimnastik Federasyonunun başlattığı "Yetenek Avcısı" projesi kapsamında okul öncesi eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrenciler, cimnastik gösterileri yapıyorlar.

Little Hands Okul Öncesi Eğitim Merkezi de mezuniyet gecesinde cimnastik gösterilerine yer verirken, KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’na da teşekkür plâketi takdim edildi.

KKTC Cimnastik Federasyonundan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

“Cimnastik Federasyonu olarak kulüplerimiz ve okul öncesi eğitim merkezleri ile birlikte yürütülen "Yetenek Avcısı" projemiz kapsamında Lefkoşa Cimnastik kulübümüz ve Little Hands Okul Öncesi Eğitim Merkezimizin ortak çalışması sonucu muhteşem bir cimnastik şov ortaya çıktı.

Amacımız küçük yaştaki çocuklarımıza spor yapma alışkanlığını kazandırarak sağlıklı bir birey olmalarını sağlamaktır. Özelde jimnastik, genelde ise ülke sporuna başarılı sporcular yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Bu güzelliğin oluşmasında emeği geçen Asiye Yıltan, Hasan Aksoy ve Ceyda Okduman ile Little Hands Okul Öncesi Eğitim Merkezimizin öğretmenleri, Lefkoşa Cimnastik kulübümüzün antrenörleri, çocuklarımız ailelerimiz ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.”