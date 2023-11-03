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Yenikent Okçuluk Kulübü Derneği'nde Kutluhan güven tazeledi

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Yenikent Okçuluk Kulübü Derneği'nde Kutluhan güven tazeledi
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Yenikent Okçuluk Kulübü Derneği, 1 Kasım 2023 tarihinde üçüncü Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Dernek üyeleri, yeni dönem için görev dağılımını belirlemek üzere bir araya geldi. Genel Kurul sonucunda, dernek başkanı olarak ikinci kez Fatma Yasemin Kutluhan seçilerek güven tazeledi.

Kutluhan'ın başkanlığındaki yeni yönetim ekibinde asbaşkanlık görevini Engin Bayram üstlenirken, Yönetim Kurulu üyeliklerine Sercan Tekkan, Yılmaz Kutluhan, Eda Kesmeci, Çağıl Etkin, Melih Yağız, Erkan Mannaş ve Hüseyin Şen seçildi.

Dernek yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, dernek avukatının ise Hakan Şonya olduğu belirtildi.

Yenikent Okçuluk Kulübü Derneği Başkanı Fatma Yasemin Kutluhan Genel Kurulda yaptığı açıklamada, yeni yönetimiyle birlikte sporun yaygınlaştırılması ve üyelerine daha fazla etkinlik sunmayı hedeflediklerini belirtirken yeni dönemin başarı ve bereket getirmesini diledi.

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