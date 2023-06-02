Yarışma başlıyor

Türkiye Yamaçparaşütü hedef yarışması bugün ve yarın tamamlanacak. KKTC Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya 3 yıl aradan sonra organizasyonun KKTC’de düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi

KKTC Hava Sporları Federasyonu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Türk Hava Kurumu işbirliğinde organize edilen THK Türkiye Yamaçparaşütü Hedef Ligi 1. Etap yarışmaları resmi açılış ile bugün başlayacak.Resmi açılışta Türkiye’den gelen paramotorlar da gösteri uçuşu yapacak.Dün yapılan antrenman uçuşlarının ardından bugün ve yarın yapılacak yarışma uçuşlarıyla tamamlanacak organizasyon, Spor Dairesi, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Tatlısu Belediyesi ve Gençlik Dairesi’nin katkılarıyla yapılacak.KKTC Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya 3 yıl aradan sonra organizasyonun KKTC’de düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “THK ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu’na teşekkür ediyorum” dedi.KKTC Hava Sporları Federasyonu başkanı Zeki Ziya THK ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile çok iyi ilişkiler içinde olduklarını kaydederek “bu iki kurumumuzla hertürlü işbirliğini kapsayan birer protokol imzaladık. Havacılığın KKTC’de gelişmesi için yeni çalışmalar yapacağız” dedi.Bu tür organizasyonların ülke adına önemli olduğunu kaydeden KKTC Hava Sporları Federasyonu başkanı Zeki Ziya, seyircilerin katılımıyla bu organizasyonun daha anlamlı olacağını beliryterek herkesi Tatlısu’ya davet etti.Ziya “koymuş olduğu katkılardan dolayı Tatlısu belediye başkanı Hayri Orçan’a da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.