Yamaçparaşütcülerimiz Bulgaristan’da yarışacak

Yamaçparaşüt sporcularımızdan Umut Akçıl, Cemal Direkçi ve Serhad Karaduman Türkiye Milli Takımı adına Bulgaristan’da yapılacak Dünya kupası’na katılmak üzere dün (Çarşamba) Bulgaristan’a gitti.

40 ÜLKEDEN 130 SPORCU YARIŞACAK

12. FAI Dünya Yamaçparaşütü Hedef Şamoiyonası 19-28 Ekim Bulgaristan'ın Sopot şehrinde düzenleniyor. 40 ülkeden 130 yarışmacının katılacağı yarışmada Türkiye Milli Takımı 4 kişiden oluşuyor. KKTC Hava Sporları Federasyonu’ndan 3 sporcu takıma davet edildi. Umut Akcıl Cemal Direkci ve Serhad Karaduman yarışmada Türkiye’yi temsil edecekler.

Yarışma 12 gün sürecek ve her bir yarışmacı 12 tur uçus gerçekleştirecek.

BAYRAK TC MİLLİ TAKIMINA VERİLECEK

Yarısmanın kapanış töreninde 13. Dünya Şampiyonası Türkiye’de Alanya’da gerçeklestirileceği için FAİ Dünya Şampiyonası bayrağı TC Milli takımına verilecek.

13. Dünya şampiyonası Ekim 2025’de Alanya’da yapılacak. Organizasyonunu Kıbrıs Alternatif Sporlar Kulübü ile Alanya Sportif Havacılık Kulübü, Türk Hava Kurumu işbirliğinde ortaklaşa organize edecek.

ZEKİ ZİYA “SPORCULARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ”

KKTC Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya sporcularımızın Türk Milli Takımı adına katılacağı Dünya Şampiyonası ile ilgili yaptığı açıklamada “sporcularımızın yetenekleri sayesinde Dünya Şampiyonası’nda da başarılı olacaklarına inancım tamdır. 4 kişilik Türkiye Milli takımının 3 sporcusunun KKTC’den olması bizleri gururlandırmıştır. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.



