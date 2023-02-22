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Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu’ndan başsağlığı

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Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu’ndan başsağlığı
Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF), tarafından 23 Nisan’da kutlanacak Dünya Masa tenisi günü ve yapılacak yarışma için Kuzey Kıbrıs adına davet alan Fadıl Olguner önce kabul ettiği daveti, daha sonra Türkiye’de yaşanan deprem felaketi ve ölen sporcularımız nedeni ile kabul etmedi. Durumu daveti yapan Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) Müdürü MayssaBsaibes’e nedenleri ile bildiren Olguner gelecek yıl mutlaka gelmek istediğini bildirdi. Mayssa cevabi yazısında Olguner’e katılmamakta haklı olduğunu, ITTF ailesi olarak genç sporcuların ölümünden çok büyük üzüntü duyduklarını ayrıca depremi yaşayan Türkiye’nin de bir an önce yaralarını sarmasını dilediğini yazdı. Mayssa deprem sırasında kendisinin de Lübnan’da olduğunu ve depremi hissettiğini yazdı. Mayssa gelecek yıl bizleri ağırlamaktan çok memnun olacağını da belirtti.
 
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