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“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
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UBP LTB başkan adayı Gardiyanoğlu KTFF'yi ziyaret etti

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UBP LTB başkan adayı Gardiyanoğlu KTFF'yi ziyaret etti
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu ziyaret etti. Gardiyanoğlu’na UBP Belediye Meclis üyesi adayları da eşlik etti.
Sertoğlu: “Lefkoşa’da yarış zorlu geçecek”
KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ziyarette yaptığı açıklamada daha önce de diğer adayların kendisini ziyaret ettiğini ve orada da Lefkoşa Türk Belediyesi’nde yarışın zorlu geçeceğini söylediğini hatırlattı. Sertoğlu, Lefkoşa halkının iyi yönetilmeyi hak ettiğini ifade ederek, “Tüm adaylar projelerini anlattı, seçime de çok az bir zaman kaldı ama dengeler mutlaka son güne kadar değişir. Halkımız projelerini beğendiği kişiye oy verecek. Ben tüm adaylara seçimde başarılar dilerim.”dedi.
GARDİYANOĞLU: “MAKAM DEĞİL, HİZMET DERDİNDEYİM”
UBP LTB Belediye Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu da yaptığı açıklamada Lefkoşa’ya hizmet için göreve talip olduklarını ve makam derdinde olmadığını belirterek, “Ben makam değil hizmet derdindeyim. Makam derdinde olsaydım milletvekili olarak kalırdım.”dedi. Lefkoşa’da doğup büyüdüğünü ve bu şehirde çocuk yetiştirdiğini kaydeden Gardiyanoğlu, “Lefkoşa kötü günlerden geçiyor. Biz bu Lefkoşa’ya güzel günler yaşatmak için göreve talip olduk. Göreve gelmemiz durumunda da belediyenin içinde de Lefkoşa bölgesindeki her yere de elimiz değecek. Bu konuda çok önemli projelerimiz vardır ve bunları da gerçekleştireceğiz.”diye konuştu.
 
 
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