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U19 Badminton Milli takımımız Samsun’da 10 galibiyet aldı

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U19 Badminton Milli takımımız Samsun’da 10 galibiyet aldı
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Türkiye'nin Samsun ilinde düzenlenen U19 Türkiye Badminton Şampiyonasında mücadele eden badmintoncularımız adaya döndüler.
U19 Türkiye Badminton Şampiyonasında 5 bayan 4 erkek sporcuyla katılım gösteren Milli Takımımız 3 gün boyunca 650 sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonasında sporcularımız toplamda 10 galibiyet aldılar.
KKTC Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz, 11-15 Kasım 2023 tarihinde Samsunda yapılan U19 Türkiye Şampiyonasında mücadele eden sporcularımız Hüseyin Şahali, Emre Erçelik, Marko D. Lesinger, BinyaminShahbaz, Belin Teksan, Tamara Hürdeniz, SevimnazÇiftlikağası, Rabia Kadiroğulları ve Nehir Deniz'e verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür etti.
Yaşlarının küçük olmasına rağmen iyi mücadele ettiklerini belirten Başkan Deniz, Badminton Milli Takımımızın ana sponsoruModdaCosmetics Direktörü Sayın Murat Tenekeci'ye de teşekkür etti. Samsunda çok iyi ağırlandıklarını, çok güzel anılar biriktirdiklerini belirten Başkan Deniz, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Turnuvada Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız ve yönetim kurulu ile toplantılar gerçekleştiren başkan Deniz, Türkiyenin her zaman federasyonumuza destek olduğunu ve desteğinin belirten Ercan Yıldız'a teşekkür etti. Kafilemizle Samsundan ayrılmadan anı fotoğrafı çektiren Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız da kafilemizi ağırlamaktan dolayı memnun olduklarını belirtti.
 
 
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