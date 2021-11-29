Turunç nakavtla devirdi

KKTC Milli Boksörü Metin Turunç İstanbul’da başarısına bir yenisini ekleyerek, antrenörü Dindar Gölçek ile adaya döndü.
İstanbul’da Cumartesi akşamı çıktığı müsabakayı rakibini nakavt ederek sonlandıran Metin Turunç, galibiyet serisine bir yenisini daha eklemiş oldu. Avrupa şampiyonluğu kemere yolunda son 1 maçı kalan Metin Turunç, bu müsabaka sonrasında artık gözünü 8 Aralık’ta Ukrayna’da yapacağı maça çevirdi.
Adaya dönüşü sonrasında açıklama yapan Metin Turunç, keyifli ve dirençli bir mücadeleyi İstanbul’da iyi sonuçla geride bıraktığını söyledi. Bugünden itibaren artık bu maçın geride kaldığını ifade eden Metin, 8 Aralık’ta Ukrayna’da yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacağını sözlerine ekledi.
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