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Tüfekçi Ltd’ten, Haspolat İlkokulu’na katkı

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Tüfekçi Ltd’ten, Haspolat İlkokulu’na katkı
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen İlkokullar arası hentbol ve futbol birinciliklerine hazırlanan Haspolat İlkokulu’na, ülkemizin büyük şirketlerinden Tüfekçi Ltd forma sponsoru oldu.
Haspolat İlkokulu futbol ve hentbol takımlarına 4 set forma yaptıran Tüfekçi Ltd, okulun önemli bir ihtiyacını gidermiş oldu. İlkokullar arası Hentbol Birinciliği maçlarına başlayan Haspolat İlkokulu kız ve erkek takımları, Tüfekçi Ltdsponsorluğunda hazırlanan yeni formalarıyla mücadele ediyorlar.
Haspolat İlkokulu müdürü Hatice Kuluma, okul takımlarına forma sponsoru olan Tüfekçi Ltd ve şirket direktörlerinden Gülen Tüfekçi’ye okulu adına teşekkür etti.
 
 
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