Trap birincisi Boğaztepe

KKTC Atıcılık Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan plak atışları Olimpik Trap ve Olimpik Skeet sezon sonu İskele Kupası müsabakaları 23 – 24 Ekim 2021 tarihlerinde eşzamanlı olarak farklı iki poligonda gerçekleşti.

Mutluyaka köyünde yer alan Dr. Fazıl Küçük Poligonunda düzenlenen Trap atışlarında kategorilere göre dereceler şöyle oluştu:

BÜYÜK ERKEKLER “A”

1-Ahmet ARKOÇ (Boğaztepe A. A. Birliği) 108 Puan – 44 Final

2-Halil PAŞA (Girne A. A. Kulübü) 106 Puan – 41 Final

3-Raif PAŞA (Girne A. A. Kulübü) 107 Puan – 29 Final

4-Ahmet PARALİK (Boğaztepe A. A. Birliği) 112 Puan – 25 Final

5-Osman BENLİ (Gönyeli A. A. Kulübü) 111 Puan – 20 Final

6-Hasan TEKBIYIK (Gazimağusa A.A. Birliği) 104 – 15 Final

BÜYÜK ERKEKLER “B”

1-Raif PAŞA (Girne A. A. Kulübü) 106 Puan

2-Hasan TEKBIYIK (Gazimağusa A. A. Birliği) 104 Puan

3-Mehmet MAVİDENİZ (Bellapais A. A. Derneği) 103 Puan

GENÇ ERKEKLER

1-Tan PARALİK (Boğaztepe A. A. Birliği) 103 Puan

2-Özkan UZUNSAF (Cihangir A.A. Birliği) 101 Puan

3-Akif EMİRSOYU (Gönyeli A. A. Kulübü) 89 Puan

4-Erkal AKTAŞLI (Cihangir A.A. Birliği) 56 Puan

TAKIM

1- BOĞAZTEPE AVCILIK ATICILIK BİRLİĞİ 324 Puan

Ahmet ARKOÇ / Ahmet PARALİK / Ozan CİNER

2- GÖNYELİ AVCILIK ATICILIK KULÜBÜ 310 Puan

Osman BENLİ / Tunç CANKUT / Osman SERTSOY

3- BELLAPAİS AVCILIK ATICILIK DERNEĞİ 304 Puan

Mehmet MAVİDENİZ / Şevki KUNNA / Mehmet ZORBA

