Trap birincisi Boğaztepe

KKTC Atıcılık Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan plak atışları Olimpik Trap ve Olimpik Skeet sezon sonu İskele Kupası müsabakaları 23 – 24 Ekim 2021 tarihlerinde eşzamanlı olarak farklı iki poligonda gerçekleşti.
Mutluyaka köyünde yer alan Dr. Fazıl Küçük Poligonunda düzenlenen Trap atışlarında kategorilere göre dereceler şöyle oluştu:
BÜYÜK ERKEKLER “A”
1-Ahmet ARKOÇ (Boğaztepe A. A. Birliği) 108 Puan – 44 Final
2-Halil PAŞA (Girne A. A. Kulübü) 106 Puan – 41 Final
3-Raif PAŞA (Girne A. A. Kulübü) 107 Puan – 29 Final
4-Ahmet PARALİK (Boğaztepe A. A. Birliği) 112 Puan – 25 Final
5-Osman BENLİ (Gönyeli A. A. Kulübü) 111 Puan – 20 Final
6-Hasan TEKBIYIK (Gazimağusa A.A. Birliği) 104 – 15 Final
BÜYÜK ERKEKLER “B”
1-Raif PAŞA (Girne A. A. Kulübü) 106 Puan
2-Hasan TEKBIYIK (Gazimağusa A. A. Birliği) 104 Puan
3-Mehmet MAVİDENİZ (Bellapais A. A. Derneği) 103 Puan
GENÇ ERKEKLER
1-Tan PARALİK (Boğaztepe A. A. Birliği) 103 Puan
2-Özkan UZUNSAF (Cihangir A.A. Birliği) 101 Puan
3-Akif EMİRSOYU (Gönyeli A. A. Kulübü) 89 Puan
4-Erkal AKTAŞLI (Cihangir A.A. Birliği) 56 Puan
TAKIM
1-BOĞAZTEPE AVCILIK ATICILIK BİRLİĞİ 324 Puan
Ahmet ARKOÇ / Ahmet PARALİK / Ozan CİNER
2-GÖNYELİ AVCILIK ATICILIK KULÜBÜ 310 Puan
Osman BENLİ / Tunç CANKUT / Osman SERTSOY
3-BELLAPAİS AVCILIK ATICILIK DERNEĞİ 304 Puan
Mehmet MAVİDENİZ / Şevki KUNNA / Mehmet ZORBA
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