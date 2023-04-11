Tim Fidler Anı Golf Turnuvası Şampiyonu Dr. Hasan Garabli

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 9 Nisan Pazar gün gerçekleşen ve kulüp oyuncuları için özel bir anlam ve öneme sahip olan CMC Golf Kulübü eski üyelerinden Tim Fidler anısına düzenlenen turnuvada Dr. Hasan Garabli 66 Net ile Şampiyon oldu. Stroke Play formatında, Course Handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanan turnuvada 68 Net ile Karl Crosby ikinciliği elde ederken ChrisMoores da 69 Net ile üçüncü oldu. Turnuva sonrası kazananların kupaları CMC Golf Kulübü Kaptan Yardımcısı Aydın Türker tarafından takdim edildi. CMC’de bugün ve 16 Nisan Pazar gün, Kıbrıslı Türk ve yabancı oyunculardan oluşan takımların çiftli ve tekli formatlarda oynayacağı ve kulübün Onursal Başkanı Steve Brady anısına gerçekleşecek olan Brady Cup yer alacak.

