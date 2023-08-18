Tekin Birinci, Cimnastik Federasyonu yönetiminde

KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kuruluna takviye yapıldı.
Başarılı iş insanı Tekin E. Birinci, KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu üyeliğine getirildi. Hasan Sapsızoğlu, Tekin E. Birinci’ninCimnastik Federasyonu yönetim kurulu üyeliğiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:
“KKTC Cimnastik Federasyonu olarak çocuklarımıza ve gençlerimize daha da iyi hizmet edebilmek için yönetim kurulu üyeliğimize Tekin E. Birinci getirilmiştir.
Bizleri kırmayıp yapmış olduğumuz yönetim kurulu üyeliği teklifimizi kabul ederek ülke sporumuza hizmet etmek için yanımızda olan Tekin Birinci ye çok teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.”
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