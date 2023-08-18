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Tekin Birinci, Cimnastik Federasyonu yönetiminde

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Başarılı iş insanı Tekin E. Birinci, KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun teklifini kabul ederek yönetim kurulu üyeliğine getirildi

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Tekin Birinci, Cimnastik Federasyonu yönetiminde
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KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kuruluna takviye yapıldı.
Başarılı iş insanı Tekin E. Birinci, KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu üyeliğine getirildi. Hasan Sapsızoğlu, Tekin E. Birinci’ninCimnastik Federasyonu yönetim kurulu üyeliğiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:
“KKTC Cimnastik Federasyonu olarak çocuklarımıza ve gençlerimize daha da iyi hizmet edebilmek için yönetim kurulu üyeliğimize Tekin E. Birinci getirilmiştir.
Bizleri kırmayıp yapmış olduğumuz yönetim kurulu üyeliği teklifimizi kabul ederek ülke sporumuza hizmet etmek için yanımızda olan Tekin Birinci ye çok teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.”
 
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