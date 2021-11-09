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Tatar, kempoculardan memnun

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Ersin Tatar, Kempo Savunma Sporları Federasyonunu uluslararası camiada bizleri temsil etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, devletimizin kendi insanlarına, devletin cinsiyet ayrımı gözetmeksizin gençlere spor alanında fırsat vermesinin önemine vurgu yaptı

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Tatar, kempoculardan memnun
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  Mehmet İngenç başkanlığındaki KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu heyetini kabul etti.
KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet İngenç, federasyon olarak KKTC bayrağı ile katıldıkları müsabakaları ve elde edilen farklı başarıları Cumhurbaşkanı Tatar’la paylaştı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabuldeki konuşmasında, federasyonu yıllardır yürüttükleri çalışmalarından dolayı kutlayarak, gençlere fırsat verilmesinin ve uluslararası camiada bizi KKTC bayrağı ile temsil eden gençlerin olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklere uygulanan spor ambargolarına rağmen yapılan bu gibi faaliyetlerin KKTC’nin tanıtılmasına ve devletimize güç verdiğini ve olumlu yansımaları olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, devletimizin kendi insanlarına, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin gençlerine ve çocuklarına her türlü spor alanında fırsatlar verebilmesinin öneminin altını çizdi.  

 
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