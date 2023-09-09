Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1. İyilik Cimnastik Şöleni’ni izledi.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, jimnastik sayesinde gelecekte iyi sporcular yetişeceğini belirterek, sağlıklı yaşamın önemine vurgu yaptı.
Tatar, şölende yaptığı konuşmada, ülkenin her bölgesinden cimnastikçilerin katıldığı organizasyonu düzenleyenleri ve katkı koyanları tebrik etti.
Çocuklarını jimnastik yapması için teşvik eden aileleri kutlayan Tatar, cimnastikçilere başarı diledi.
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