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Taklalar Dilekkaya’da da atılacak

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Cimnastik Federasyonu, Dilekkaya muhtarı Ahmet Çeliker Menteşoğulları’nın desteği ile Dilekkaya köyünde cimnastik derslerini başlatacak

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Taklalar Dilekkaya’da da atılacak
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KKTC Cimnastik Federasyonu 10 bin çocuk hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken,
Hassas noktamız kırsaldaki çocuklarımız cimnastiği köylere taşımaya da devam ediyor.
Güney Mesarya bölgesindeki Dilekkaya köyünde cimnastik antrenmanları başlatmak için girişim yapan Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, yapılan girişimle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
“Dilekkaya köyümüzün muhtarı Ahmet Çeliker Menteşoğulları’nın desteği ile Dilekkaya köyümüze cimnastik derslerini başlatacağız. Taklalar artık Dilekkaya’da da atılacak.
Köyündeki çocukları sporun içinde tutarak sağlıklı bireyler yetişmesini isteyen muhtarımızla birlikte güzel işlere imza atacağız. Yarınlara sözümüz olduğu için durmak yoktur.
Ahmet Çeliker Menteşoğulları muhtarımıza çocuklarımıza verdiği değer ve yapılacak işbirliği için cimnastik ailesi olarak çok teşekkür ederiz.” 
 
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