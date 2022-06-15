Taekwondo’nun kurucusu anısına yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Dünya Taekwondo Kurucusu ChoiHnogHiTaekwondo Karate BudoSparig Serbest Müsabaka Şampiyonası dün Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı .

Müsabaalardaderecveye girenlerin ödülleri düzenlenen törende Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ile federasyon, Bölge ve kulüp temsilcileri verirken, Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz Öykü Ergin, başkanlığında, Federasyon,Bölge ve Namzet hakemleri yönettiler.

BAYANLAR MÜSABAKA

1.Kategeri: 1.Pınar Akarpınar 2.Naz Ağan 3.Didem Yener

2.Kategeri: 1.Daria Shymusevska 2.Daniel Demirtaş 3.Gülcan Abdullah

3.Kategeri: 1.Zeynep Keskin 2.Esila Gökkaya 3.Esma Özbiçen

4.Kategeri: 1.Spellane Gankama 2.Aslı İpek 3.Tuba Şenel

5.Kategeri: 1.Enise Püsküllü 2.Sera Acar 3.Simge Tutar

6.Kategeri: 1.Karmen Küçük 2.Nedime Su Darendeli 3.Arzu Naz Şimşir

7.Kategeri: 1.Berinay Babacan 2.Cemaliye Yamak 3.Rich Travestie

8.Kategeri: 1.Defne Okçu 2.Sahra İnci 3.Sinem Yılmaz

9.Kategeri: 1.Şebnem Eryiğit 2.Rojbin Özer

10.Kategeri: 1.Nisa Gukaeva 2.Elif Baştaş

11.Kategeri: 1.Nur Deniz Duran 2.Ayça Aygün

ERKEKLER MÜSABAKA

1.Kategeri: 1.Reza Pormohammedi 2.Abdullah Baştaş 3.Timur Başlı

2.Kategeri: 1.Çetin Çiftsüren 2.Ege Salih Babacan 3.Bahadır Boz

3.Kategeri: 1.Yusuf Seyhan Şen 2.Ata Mehmet Aslan 3.Mithat Yıldırım

4.Kategeri: 1.Mustafa Yalçın 2.Muhammed Sefa Kılıç 3.Zeynel Yıldırım

5.Kategeri: 1.Bora Kürşat 2.Emre Acar 3.Taner Kara

6.Kategeri: 1.İzzet Özaslan 2.Demir Çelik 3.Mahmut Colayır

7.Kategeri: 1.Münür Püsküllü 2.Hazar Yeltekin 3.Ahmet Sadrazam

8.Kategeri: 1.Alex Tüysüz 2.İzzet Tok 3.Sinan Kaya

LİGE DEVAM EDİLDİ

Öte yandan 10 Takımlı Taekwondoligininikinci üçüncü hafta müsabakaları da yapıldı

Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan müsabakalarda Girne Taekwondo İhtisas Kulübü Türk Ocağı’nı 3-1 yenerken LefkeTaekwondo İhtisas Kulübü Lefkoşa Bölgesini 2-1 mağlup etti. Doğan Türk Birlkiği ile Girne Halk Evi ise 1-1 berabere kaldı.

Girne Bölgesi Gazimağusa Savunma Akademi Merkezi’ni 2-0 yenerken Güzelyurt Taekwondo İhtisas Kulübü ile Mağusa Bölge takımı 0-0 berabere kaldı.

Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, Federasyon, Bölge ve kulüp temsilcileri verirken Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz, ile Federasyon, Bölge ve Namzet hakemleri yönettiler.

