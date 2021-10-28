Taekwondoda uluslararası heyecan başladı

32 WTF (Olimpik sistem ) KKTC Uluslararası Şampiyonası, 19.GTF Avrasya Şampiyonası ve 7. World BudoMartıalarts Şampiyonası Girne’de başladı

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafınddan organize edilen uluslararası üç organizasyon başladı.

Uluslararası Federasyonların Takvimlerinde yer alan 32 WTF (Olimpik sistem ) KKTC Uluslararası Şampiyonası, 19.GTF Avrasya Şampiyonası ve 7. World BudoMartıalarts Şampiyonası, Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde 3 gün boyunca gerçekleşecek.

Şampiyonalarda mücadele edecek 10 ülke sporcularından dereceye girenlere madalyaları müsabakalar sonrasında verilirken kupalar ise Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreninde yetkililer tarafından verilecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanı sıra Türkiye, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, İran, Moldova, Azerbaycan, Bulgaristan ve Norveç takımları katılacak.

Organizasyonda Cuma günü 19.GTF Avrasya Şampiyonası yapılacak, müsabakalar saat 10.00 da başlayacak.Cumartesi günü 7. World BudoMartıalarts Şampiyonası gerçekleştirilirken renkli kuşaklar saat 10.00’ da başlayacak ve tüm gün devam edecek. Cumartesi günü yapılacak müsabakaların tamamlanmasının ardından saat 17:00’de gösteriler ve ödül töreni ile organizasyon sona erecek.

WTF olimpik müsabakalar sonuçları şöyle:

ERKEKLER

55-58 KG

1.MİTAT YAĞMUR (TC)

2.MAMADDİN ZHUMABAYEV (KAZAKİSTAN)

3.KHALİLOV MUKHAMMADİSMAİL (ÖZBEKİSTAN)

59-63 KG

1.FARAD ESMKANİ (İRAN)

2.ALEXİ MEREİSTCA (RUSYA)

3.OMAR ZHUMABAYEV (KAZAKİSTAN)

69-74 KG

1.NURZHAN NURLONULY (KKTC)

2.NİMA VAHED (İRAN)

75-79 KG

1. REZA GELMOHAMMAD (İRAN)

2.VİACHESLAV ZHUK (RUSYA)

80-87 KG

1.MARTEZA MOHAMAD NEZHAD (İRAN)

2.RİZVAN KHALİRBAGİNOV (RUSYA)

3.PETROSİAN VLADİSLAV (RUSYA)

BAYAN

47-49 KG

1.TUĞYAN LARA KARA (TC)

2.STANİSLAVA SHİYANOVA (RUSYA)

50-53 KG

1.HURİYE AÇIKGÖZ (TC)

2.ZEYNEP KESKİN (KKTC)

54-57 KG

1.PINAR AKARPINAR (KKTC)

2.ANA TÜYSÜZ (KKTC)

3.DENKA KATZARSKA (BULGARİSTAN)

Takım Sonuçları

Türkiye

KKTC

İran

Rusya

Kazakistan

Özbekistan

