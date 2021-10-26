Taekwondoda 3 uluslararası organizasyon yapılacak

32 WTF (Olimpik sistem ) KKTC Ulusulararası Şampiyonası, 19.GTF Avrasya Şampiyonası ve 7. World Budo Martıalarts Şampiyonası,10 ülkenin katılımıyla Girne’de yapılacak

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen uluslararası üç organizasyon 28 Ekim-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Uluslararası Federasyonların Takvimlerinde yer alan 32 WTF (Olimpik sistem ) KKTC Uluslararası Şampiyonası, 19.GTF Avrasya Şampiyonası ve 7. World BudoMartıalarts Şampiyonası Girne’de Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılacak.

Perşembe günü başlayacak olan şampiyonalarda mücadele edecek 10 ülke sporcularından dereceye girecek olanlara ödülleri Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreninde yetkililer tarafından verilecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanı sıra Türkiye, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, İran, Moldova, Azerbaycan, Bulgaristan ve Norveç takımları katılacak.

Organizasyonda Perşembe günü 32 WTF (Olimpik sistem ) KKTC Ulusulararası Şampiyonası ve Budo Karate müsabakaları gerçekleştirilecek. WTF müsabakaları sabah 10.00’da başlarken Budo Karate müsabakaları ise saat 14.00’te başlayacak. Cuma günü 19.GTF Avrasya Şampiyonası yapılacak müsabakalar saat 10.00’da başlayacak.Cumartesi günü 7. World BudoMartıalarts Şampiyonası gerçekleştirilirken renkli kuşaklar saat 10.00’ da başlayacak ve tüm gün devam edecek.

Cumartesi günü yapılacak müsabakaların tamamlanmasının ardından saat 17:00’de gösteriler ve ödül töreni ile organizasyon sona erecek.

