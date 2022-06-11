Taekwondoculardan“Zor Hareket”

Taekwondo Karate Judo Aİkido Federasyonu tarafından organize edilen KKTC Ferdi Taekwondo Karate Budo(Kurash-Wushu) Zor Haraketler Şampiyonası dün akşam (CUMA)yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri ise yarışma sonunda düzenlenen ödül töreninde Federasyon başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen tarafından verildi.

Yoğun ilginin olduğu Zor hareketler Disiplininde Katagorilerinde birinci olanlar şöyle:



BAYANLAR

1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar

2.Kategori: 1.Defne karam

3.Kategori: 1.Şebnem Eryiğit

4.Kategori: 1.Defne Üresin Okçu

5.Kategori: 1.Karmen Küçük

6.Kategori: 1.Stefani Gukoskaya

7.Kategori: 1.Elif Baştaş

8.Kategori: 1.Sera Acar

9.Kategori: 1.Enise Püsküllü

10.Kategori: 1.Ahispek Kara

11.Kategori: 1.Deniz Nur Duran

12.katagori: 1.Deniz Sevinç

13.Katagori: Nedime Su Dorandah

14. Katagori: Cemaliye Yamak



ERKEKLER

1.Kategori: 1.Alex Tüysüz

2.Kategori: 1.Arda Altuntaş

3.Kategori: 1.Mustafa Yalçın

4.Kategori: 1.Oğulkan Doğan

5.Kategori: 1.Ata Mehmet Aslan

6.Kategori: 1.Emre Acar

7.Kategori: 1.Sam Norozi

8.Kategori: 1.Münür Püsküllü

9.katagori: 1.Emrullah Baştaş

10.katagori: 1.Aslan Sevinç

11.katagori: 1.Poyraz İzzet Özarsoy

12.Katagori: 1.Demir Çelik

