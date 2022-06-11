Taekwondoculardan“Zor Hareket”

Taekwondo Karate Judo Aİkido Federasyonu tarafından organize edilen KKTC Ferdi Taekwondo Karate Budo(Kurash-Wushu) Zor Haraketler Şampiyonası dün akşam (CUMA)yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri ise yarışma sonunda düzenlenen ödül töreninde Federasyon başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen tarafından verildi.
Yoğun ilginin olduğu Zor hareketler Disiplininde Katagorilerinde birinci olanlar şöyle:
BAYANLAR
1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar
2.Kategori: 1.Defne karam
3.Kategori: 1.Şebnem Eryiğit
4.Kategori: 1.Defne Üresin Okçu
5.Kategori: 1.Karmen Küçük
6.Kategori: 1.Stefani Gukoskaya
7.Kategori: 1.Elif Baştaş
8.Kategori: 1.Sera Acar
9.Kategori: 1.Enise Püsküllü
10.Kategori: 1.Ahispek Kara
11.Kategori: 1.Deniz Nur Duran
12.katagori: 1.Deniz Sevinç
13.Katagori: Nedime Su Dorandah
14. Katagori: Cemaliye Yamak
ERKEKLER
1.Kategori: 1.Alex Tüysüz
2.Kategori: 1.Arda Altuntaş
3.Kategori: 1.Mustafa Yalçın
4.Kategori: 1.Oğulkan Doğan
5.Kategori: 1.Ata Mehmet Aslan
6.Kategori: 1.Emre Acar
7.Kategori: 1.Sam Norozi
8.Kategori: 1.Münür Püsküllü
9.katagori: 1.Emrullah Baştaş
10.katagori: 1.Aslan Sevinç
11.katagori: 1.Poyraz İzzet Özarsoy
12.Katagori: 1.Demir Çelik
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