banner762
banner815
Prolig'de finalin adı belli oldu
Prolig'de finalin adı belli oldu
8 0
LAÜ’de ‘Uluslararası Gece’ renkli görüntülere sahne oldu
LAÜ’de ‘Uluslararası Gece’ renkli görüntülere sahne oldu
27 0
 
Mercedes-Benz GLC yenilendi
Mercedes-Benz GLC yenilendi
11 0
100 yaşında ehliyetini yeniledi
100 yaşında ehliyetini yeniledi
34 0
“Yoksullaşmaya ve yokoluşa hayır” eylemi yapıldı
“Yoksullaşmaya ve yokoluşa hayır” eylemi yapıldı
25 0
Tatil planları yapılıyor ama…
Tatil planları yapılıyor ama…
43 0
İnçay Türkiye’de rekorla birinci
İnçay Türkiye’de rekorla birinci
30 0
banner797
banner854

Taekwondoculardan“Zor Hareket”

banner476

banner825
Taekwondoculardan“Zor Hareket”
Taekwondo Karate Judo Aİkido Federasyonu tarafından organize edilen KKTC Ferdi     Taekwondo Karate Budo(Kurash-Wushu) Zor Haraketler Şampiyonası dün akşam (CUMA)yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri ise yarışma sonunda düzenlenen ödül töreninde Federasyon başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen tarafından verildi.
Yoğun ilginin olduğu Zor hareketler Disiplininde  Katagorilerinde birinci olanlar şöyle:
 
BAYANLAR
1.Kategori:      1.Pınar Akarpınar
2.Kategori:      1.Defne karam
3.Kategori:      1.Şebnem Eryiğit
4.Kategori:      1.Defne Üresin Okçu
5.Kategori:      1.Karmen Küçük
6.Kategori:      1.Stefani Gukoskaya
7.Kategori:      1.Elif Baştaş
8.Kategori:      1.Sera Acar
9.Kategori:      1.Enise Püsküllü
10.Kategori:    1.Ahispek Kara
11.Kategori:    1.Deniz Nur Duran
12.katagori:     1.Deniz Sevinç
13.Katagori:    Nedime Su Dorandah
14. Katagori:   Cemaliye Yamak
 
ERKEKLER
1.Kategori:      1.Alex Tüysüz
2.Kategori:      1.Arda Altuntaş
3.Kategori:      1.Mustafa Yalçın
4.Kategori:      1.Oğulkan Doğan
5.Kategori:      1.Ata Mehmet Aslan
6.Kategori:      1.Emre Acar
7.Kategori:      1.Sam Norozi
8.Kategori:      1.Münür Püsküllü
9.katagori:       1.Emrullah Baştaş
10.katagori:     1.Aslan Sevinç
11.katagori:     1.Poyraz İzzet Özarsoy
12.Katagori:    1.Demir Çelik
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.