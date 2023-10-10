Taekwondocular Hüsrev Çağın anısına yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Aİkido Federasyonu tarafından Hüsrev Çağın anısına düzenlenen Hyong/Pumse şampiyonası hafta sonu gerçekleştirildi.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, SeniorMasterler Öykü Ergin, Ali Uslu Başkanlığında CeydaUçaner, Açelya Ergin, Anna Tüysüz, Şakir Yağızsoy’dan oluşan hakem heyeti yönettiler

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilenve Kulüp temsilcileri verdiler.



BAYANLAR HYONG SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Utku Kavin Yeleğen 2. Feyza Emine Şahin 3. Hayriye Yetek

2.Kategori: 1. Zeynep VeraEyice 2. TuvanaYeleğen 3. Miray Mafraoğlu

3.Kategori: 1. Öncel Alyanak 2. Leyla Zeynep Akfırat

4.Katagori: 1. Melek Ünver 2. Zeynep Kürekçi 3. Hira Kürekçi

5.Kategori: 1. Miray Öztemiz 2. Süreyya Bahodri

6.Kategori: 1. Eda Kayalar 2. Şevin Berfin Güngör 3. Sümeyye Eylül Akfırat

7.Kategori: 1. DariaShymushevska 2 . Zeliha Arpacıoğlu

8.Kategori: 1. Anelia Belen 2. Nihan Özoğlu

9.Kategori: 1. Havin Yılmaz 2. Zehra Bilge Bayram

10.Kategori: 1. Zehra Naz Ağan



ERKEKLER HYONG SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Doğu Göktürk Yeleğen 2. Bekir Sov 3. Çağıl Ali İnançoğlu

2.Kategori: 1. Ali Arpacıoğlu 2. Şiyar Ayaz Güngör 3. Azat Emijaol

3.Kategori: 1. Yağız Sarıkurt 2. Doğuhan Selmanoğluları

4.Kategori: 1. Karan Arkın Akalın 2. Boran Niyazi Dinçkuyucu

5.Kategori: 1. Yağız Arkın Akalın 2. Mustafa Zana Bayram

6.Kategori: 1. Mustafa Yusuf Hüseyin 2. Baran İlhan Dinçkuyucu 3. Ali Efe Günay



