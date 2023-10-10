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Taekwondocular Hüsrev Çağın anısına yarıştılar

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Taekwondocular Hüsrev Çağın anısına yarıştılar
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Taekwondo Karate Judo Aİkido Federasyonu tarafından Hüsrev Çağın anısına düzenlenen Hyong/Pumse şampiyonası hafta sonu gerçekleştirildi.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, SeniorMasterler Öykü Ergin, Ali Uslu Başkanlığında  CeydaUçaner, Açelya Ergin, Anna Tüysüz, Şakir Yağızsoy’dan oluşan hakem heyeti yönettiler
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilenve  Kulüp  temsilcileri  verdiler.
 
BAYANLAR HYONG SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Utku Kavin Yeleğen  2. Feyza Emine Şahin 3. Hayriye Yetek
2.Kategori: 1. Zeynep VeraEyice     2. TuvanaYeleğen         3. Miray Mafraoğlu
3.Kategori: 1. Öncel Alyanak          2. Leyla Zeynep Akfırat                           
4.Katagori: 1. Melek Ünver             2.  Zeynep Kürekçi        3. Hira Kürekçi
5.Kategori: 1. Miray Öztemiz          2. Süreyya Bahodri               
6.Kategori: 1. Eda Kayalar              2. Şevin Berfin Güngör 3. Sümeyye Eylül Akfırat
7.Kategori: 1. DariaShymushevska 2 . Zeliha Arpacıoğlu                      
8.Kategori: 1. Anelia Belen              2. Nihan Özoğlu           
9.Kategori: 1. Havin Yılmaz            2. Zehra Bilge Bayram          
10.Kategori:         1. Zehra Naz Ağan       
 
ERKEKLER HYONG SONUÇLARI                                   
1.Kategori: 1. Doğu Göktürk Yeleğen       2. Bekir Sov 3. Çağıl Ali İnançoğlu
2.Kategori: 1. Ali Arpacıoğlu          2. Şiyar Ayaz Güngör  3. Azat Emijaol
3.Kategori: 1. Yağız Sarıkurt           2. Doğuhan Selmanoğluları            
4.Kategori: 1. Karan Arkın Akalın  2. Boran Niyazi Dinçkuyucu          
5.Kategori: 1. Yağız Arkın Akalın   2. Mustafa Zana Bayram                
6.Kategori: 1. Mustafa Yusuf Hüseyin     2. Baran İlhan Dinçkuyucu    3. Ali Efe Günay
 
 
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