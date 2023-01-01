Taekwondo Ligi’nde son maçlar yapıldı

Avrasya Taekwondo Merkezinde yapılan müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp.Zafer.Gökbilen,Federasyon ,Bölge ve kulüp temsilcileri verirken Müsabakaları Master Öykü Ergin ,Federasyon Kokartlı kokartlı hakemlerimizAna Tüysüz , ile Federasyon,Bölge ve Namzet hakemleri yönettiler.
|27.1122022
|9. (Son ) HAFTA İLK MÜSABAKALAR
|TOL
|2
|Girne .Bölge
|1
|DTB
|1
|LEF. TİK
|2
|G.Magusa Sam
|1
|Girne Tkdİht
|3
|Güzelyurt Tik
|0
|GHE
|1
|Lefkoşa Bölge
|3
|Magusa Bölge
|0
9 hafta sonunda Taekwondo Ligi sıralaması
1.Girne Taekwondo Judo Karate Aikido İhtisas Kulübü
2. LaefkoşaTaekwondo Judo Karate İhtisas Kulübü
3. Gazimağosa Şampiyonlar Taekwondo Kulübü