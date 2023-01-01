Taekwondo Ligi’nde son maçlar yapıldı

27.1122022 9. (Son ) HAFTA İLK MÜSABAKALAR TOL 2 Girne .Bölge 1 DTB 1 LEF. TİK 2 G.Magusa Sam 1 Girne Tkdİht 3 Güzelyurt Tik 0 GHE 1 Lefkoşa Bölge 3 Magusa Bölge 0

Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından organize edilen 10 Takımlı Taekwondo liginin9 .hafta Müsabakaları yapıldı.Avrasya Taekwondo Merkezinde yapılan müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp.Zafer.Gökbilen,Federasyon ,Bölge ve kulüp temsilcileri verirken Müsabakaları Master Öykü Ergin ,Federasyon Kokartlı kokartlı hakemlerimizAna Tüysüz , ile Federasyon,Bölge ve Namzet hakemleri yönettiler.1.Girne Taekwondo Judo Karate Aikido İhtisas Kulübü2. LaefkoşaTaekwondo Judo Karate İhtisas Kulübü3. Gazimağosa Şampiyonlar Taekwondo Kulübü