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Taekwondo Ligi’nde son maçlar yapıldı

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Taekwondo Ligi’nde son maçlar yapıldı
Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından organize edilen 10 Takımlı  Taekwondo liginin9 .hafta Müsabakaları  yapıldı.
 Avrasya Taekwondo Merkezinde yapılan müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp.Zafer.Gökbilen,Federasyon ,Bölge ve  kulüp  temsilcileri verirken  Müsabakaları  Master Öykü Ergin ,Federasyon Kokartlı kokartlı hakemlerimizAna Tüysüz , ile Federasyon,Bölge ve Namzet hakemleri yönettiler.
 
27.1122022 9. (Son ) HAFTA İLK MÜSABAKALAR TOL                       2 Girne .Bölge 1
DTB 1 LEF. TİK                       2
G.Magusa Sam 1 Girne Tkdİht 3
Güzelyurt  Tik 0 GHE 1
Lefkoşa Bölge 3 Magusa Bölge 0
 
 
 
 
9 hafta sonunda  Taekwondo  Ligi  sıralaması
1.Girne Taekwondo Judo Karate Aikido İhtisas Kulübü
2. LaefkoşaTaekwondo Judo Karate İhtisas Kulübü
3. Gazimağosa Şampiyonlar Taekwondo Kulübü
 
 
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