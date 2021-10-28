Tabancaların hedefi Cumhuriyet Kupası

Atıcılık Federasyonu, ülkemiz atıcılık sporuna yeni bir faaliyet katmak amacıylaTabanca Cumhuriyet Kupası müsabakasını düzenleyecek

KKTC Atıcılık Federasyonu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, 29 Ekim Cuma gün Tabanca Cumhuriyet Kupası müsabakasını düzenleyecek.

Müsabaka Gönyeli baraj bölgesinde yer alan Atatürk Atıcılık Kompleksi, açık tabanca atış alanında gerçekleştirilecek. Federasyona üye kulüp/birlik/dernek lisanslı atıcı sporcuları, ferdi lisanslı atıcı sporcular, KTB Kuvvetleri Komutanlığı mensupları, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensupları, KKTC Polis Genel Müdürlüğü mensupları ve tabanca taşıma izni olan kişiler olmak üzere geniş bir katılım oluyor.

KKTC Atıcılık Federasyonundan, Tabanca Cumhuriyet Kupası müsabakası ile ilgili yapılan açıklamada “Tabanca Cumhuriyet Kupası müsabaka düzeni, ISSF’nin (Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) önümüzdeki olimpiyat oyunlarına katılacak yeni atıcılık disiplinlerinden olması üzerine, ülkemiz atıcılık sporuna yeni bir faaliyet katmak amacıyla önem taşımaktadır.

Tabanca Cumhuriyet Kupası müsabaka atışları sabah saat 09:00’da başlayıp gün boyu devam edecek. Atıcı sporcular çeşitli mesafelerde belirlenmiş süreler içerisinde zamana karşı mücadele vererek atışlar gerçekleştirecek.” ifadeleri kullanıldı.

