Soyer Grup, cimnastik salonunun lambalarını yenileyecek

KKTC Cimnastik Federasyonu Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunun bozulan – patlayan lambalarını, Soyer Grup yenileyecek.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Soyer Grup direktörü Soyer Arpalıklı’nın katkısı ile ilgili şunları söyledi:

“Güne Soyer Arpalıklı abimiz sayesinde güzel başladık. Soyer bey beni arayarak, “Çocuklarımıza nasıl yardımcı olabilirim?” sorusunu sordu.

Sizleri takip ediyorum. Çok güzel işlere imza atıyorsunuz demesi bizleri mutlu ve motive etti. Uzun zamandır aydınlatma sorunu yaşadığımız Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonumuzda bozulan (patlayan) lambaların tamamını yenilemek için destek olması bizleri çok mutlu etti. Bu özel destek için Soyer Grup ailesine çok teşekkür ederiz.”

