Sonay Adem anısına oynayacaklar

Merhum siyasetçi Sonay Adem, Mücadele ve Dostluk Turnuvası’yla anılacak

Mağusa Spor Derneği tarafından organize edilen mücadele ve dostluk turnuvası yapılıyor. Kıbrıs siyasetinin önemli isimlerinden merhum Sonay Ademmasterler anı futbol turnuvası ile anılıyor. Mağusa Spor Derneği tarafından beşinci kez düzenlenecek olan mücadele ve dostluk masterler anı turnuvasına Mağusa Spor Derneği masterleri, Othellomasterleri, Dumlupınar masterleri, Yıldırım masterlerinden oluşan dört takım katılıyor.

Sonay Adem mücadele ve dostluk turnuva komitesi başkanı İbrahim Korhan organizasyonunda gerçekleştirilecek olan 5. Sonay Adem mücadele ve dostluk turnuvası 31 Ekim – 7 Kasım tarihleri arasında yapılıyor. Merhum Sonay Adem Mücadele ve Dostluk Masterler Anı Turnuvası Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda 31 Ekim Salı akşamı saat 19:10 da açılış ve saygı duruşu ile başlayacak olan anı turnuvası açılış maçında Othellomasterleri ile Dumlupınar masterleri, gecenin ikinci karşılaşmasında ise Mağusa Spor Derneği masterleri ile Yıldırım masterleri karşı karşıya gelecek.

FİNALLER 7 KASIM SALI AKŞAMI

5. Sonay Adem mücadele ve dostluk masterleri anı futbol turnuvasında final ve üçüncülük karşılaşmaları 7 Kasım Salı akşamı oynanarak turnuva tamamlanacak. 5. Sonay Adem mücadele ve dostluk masterleri anı futbol turnuvasında final maçının ardından düzenlenecek ödül töreninde takımlara ödüller merhum Sonay Adem’in ailesi ve yetkililer tarafından verilecek.

