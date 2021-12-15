Son zarları Acapulco’da attılar

KKTC Tavla Turunun 9. ve son ayağı olan 3. Acapulco Açık Modern Tavla Turnuvası yapılırken, Mehmet Çakıcı, Sezai Bayraktar, Nuray Sevimli, Tolga Başman ve Mevlit M. Avcıoğlu dikkat çeken isimler oldular

Kuzey Kıbrıs Elit Tavla Derneği 2020 – 2021 KKTC Tavla Turu’nun 9. ve son ayağı Girne’de yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Elit Tavla Derneği tarafından düzenlenen ve 9 turdan oluşan 2020 – 2021 KKTC Tavla Turunun 9. ve son ayağı olan 3. Acapulco Açık Modern Tavla Turnuvası 11-12 Aralık 2021 tarihlerinde 4 değişik bölgeden (Lefkoşa, Mağusa Girne ve Türkiye) toplam 24 oyuncu katılımı ile yapıldı.

Oyuncular 2 gün boyunca turnuva şampiyonluğunu elde edebilmek için Acapulco Hotel’de yaklaşık 20 saat mücadele ettiler.

3. Acapulco Açık Modern Tavla Turnuvası sonunda göze batan oyuncular Ana Aktivite Şampiyonluğu yanında bu başarısını Danışman Çiftler Şampiyonluğu ile taçlandıran Mehmet Çakıcı, Son Şans Şampiyonluğunu Danışman Çiftler İkinciliği ile taçlandıran Sezai Bayraktar, SüperJackpot şampiyonluğunu Mini Turnuva şampiyonluğu ile taçlandıran Nuray Sevimli, Son Şans ikinciliğini 1-Puan ikinciliği ile taçlandıran Tolga Başman ve 1-Puan şampiyonluğunu SüperJackpot ikinciliği ile taçlandıran Mevlit M. Avcıoğlu oldular.

