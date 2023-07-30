Sinan Erdem anısına kırdılar

Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından organize edilen Sinan Erdem Taekwondo Karate Budo Martıalarts (Kurash-Wushu) Zor Haraketler Müsabakaları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.Salonda soğutma sisteminin olmamasından dolayı aşırı sıcakta gerçekleştirilen yarışmanın ödüllerini,Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ile federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verirken, müsabakaları Master Öykü Ergin, Ali Uslu, Ceyda Uçaner ve bölge hakemleri yönettiler.1.Kategori: 1.Bulem Sezer2.Kategori: 1.Zehra Naz Ağan3.Kategori: 1.Ayşenur Çakır4.Kategori: 1.Zeynep Keskin5.Kategori: 1.Zehra Naz Bayram6.Katgori: 1.Spellana Gankama1.Kategori: 1.Sam Norozi2.Kategori: 1. Yusuf Mertgenç3.Kategori: 1.Yağız Arkın Akalın4.Kategori: 1.Ali Efe Günay5.Kategori: 1.Kaan Arkın Akalın6.Kategori: 1.Muhammet Mustafa Mertgenç7.Kategori: 1.Ays Apzeale8. Katagori: 1.Yağız Sarıkurt9.katagori: 1.Sakir Atınç Yağızsoy10.Katagori: 1.Özkay Ramiz11.Katagori: 1. Reza Golmohammad