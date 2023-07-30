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Sinan Erdem anısına kırdılar

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Sinan Erdem anısına kırdılar
Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından organize edilen Sinan Erdem   Taekwondo  Karate  Budo Martıalarts (Kurash-Wushu)  Zor Haraketler Müsabakaları  Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde  yapıldı.
Salonda soğutma sisteminin olmamasından dolayı aşırı sıcakta gerçekleştirilen yarışmanın ödüllerini,Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ile federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verirken, müsabakaları Master Öykü Ergin, Ali Uslu, Ceyda Uçaner ve bölge hakemleri yönettiler.
 
Sikletlerinde Birinci Olanlar
Bayanlar Zor Haraketler
1.Kategori: 1.Bulem Sezer
2.Kategori: 1.Zehra Naz Ağan
3.Kategori: 1.Ayşenur Çakır
4.Kategori: 1.Zeynep Keskin
5.Kategori: 1.Zehra Naz Bayram
6.Katgori:   1.Spellana Gankama
 
Erkekler Zor Haraketler
1.Kategori: 1.Sam Norozi                        
2.Kategori: 1. Yusuf Mertgenç
3.Kategori: 1.Yağız Arkın Akalın
4.Kategori: 1.Ali Efe Günay
5.Kategori: 1.Kaan Arkın Akalın   
6.Kategori: 1.Muhammet Mustafa Mertgenç
7.Kategori: 1.Ays Apzeale
8. Katagori:         1.Yağız Sarıkurt
9.katagori:  1.Sakir Atınç Yağızsoy
10.Katagori:        1.Özkay Ramiz
11.Katagori:        1. Reza Golmohammad
 
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